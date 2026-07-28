Microbuzele electrice produse în România cuceresc Franța. Țara noastră țintește poziția de lider european

Microbuzele electrice produse în România cuceresc Franța. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @bilanol

Un producător român de microbuze electrice își accelerează extinderea internațională și vizează piața din Franța, în timp ce pregătește deschiderea unei noi fabrici la Prahova.

Franța a devenit următoarea destinație strategică a unui producător românesc de microbuze electrice care urmărește dezvoltarea internațională. Având în vedere politicile decise de Paris, contextul investițiilor în transportul public electric este unul profitabil.

Aveuro International își extinde afacerea dincolo de granițe, după ce s-a bucurat de mai multe realizări pe plan local.

Producătorul român, câștigător al mai multor licitații realizate de consiliile județene prin programele PNRR și AFM, și-a întărit poziția de lider plan intern.

„Perioada 2024-2026 a fost una foarte bună pentru firma noastră. Am avut două produse foarte reușite, iar pe partea de microbuze electrice am reușit să câștigăm numeroase licitații. Cred că avem undeva la 60% cotă de piață și un număr de peste 800 de microbuze electrice pe piața din România”, a spus Sebastian Popa, director de vânzări al producătorului de microbuze.

Prețul unui microbuz

Succesul obținut în România este dovedit și de realizările făcute pe piața francezilor. Compania a reușit colaborări cu un dealer local de peste 5 ani.

„Chiar anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când activează pe piața din Franța. Noi colaborăm cu ei de aproximativ 5 ani. La momentul de față suntem principalul furnizor de microbuze pentru ei. Licitațiile din România din ultima perioadă și livrările mari de microbuze electrice au adus un plus de încredere pentru partenerii externi”, a detaliat acesta.

Pe reguli asemănătoare celor din România, din această lună, statul francez a lansat un program național destinat achiziției de vehicule electrice pentru autoritățile publice. Producătorul român va participa la procedurile de cumpărare, mizând pe partenerul local și pe experiența strânsă.

„Se lansează un program național de achiziții de microbuze electrice, tot într-o variantă școlară. Ei analizează deocamdată partea tehnică, să vadă dacă ne încadrăm cu produsul nostru. La prima vedere, pare că suntem destul de aproape de acel produs. Important este că bugetele acolo sunt foarte mari, undeva la 260.000 de euro bucata”, afirmă Sebastian Popa.

O nouă fabrică la Prahova

Deși Franța devine următoarea destinație strategică pentru producătorul român, planurile de dezvoltare continuă și în țară. În județul Prahova este construită o nouă fabrică. Capacitatea de producție a firmei românești va crește considerabil.

„Lucrurile se mișcă acolo, cu construcția noii fabrici, chiar mai bine decât ne-am fi așteptat. Deja 'se pune tabla pe acoperiș', ca să zic așa. Suntem în grafic. Până la sfârșitul anului cred că terminăm hala, iar targetul nostru este ca undeva în martie să fim acolo, mutați cu producția”, a conchis directorul de vânzări.

Astfel, transportul competitiv și sustenabil pe piața europeană, dar și pe cea din România, este influențat direct de tehnologia și producția dezvoltate la noi în țară, conform Antena 3 CNN.

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