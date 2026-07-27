Nu mai poți cumpăra o locuință sau o mașină fără acest document. Ce se schimbă în Codul fiscal / FOTO: magnific.com @user15338606

Codul de procedură fiscală a fost modificat, iar noile prevederi introduc obligații suplimentare pentru persoanele care cumpără clădiri, terenuri sau mijloace de transport.

Conform schimbărilor aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cumpărătorii trebuie să prezinte un certificat de atestare fiscală atunci când dobândesc dreptul de proprietate asupra unui bun.

Documentul trebuie să demonstreze că toate obligațiile fiscale către bugetul local au fost achitate de persoana fizică sau juridică implicată în tranzacție.

Certificatul de atestare fiscală trebuie să confirme plata integrală a datoriilor către unitatea administrativ teritorială în care cumpărătorul sau vânzătorul are domiciliul, sediul social ori punctul de lucru, în funcție de situația prevăzută de lege.

Noua obligație se aplică tranzacțiilor prin care sunt transferate drepturi de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport.

Tranzacțiile fără certificat fiscal pot fi anulate

Lipsa certificatului de atestare fiscală poate avea consecințe pentru părțile implicate. Actele de înstrăinare încheiate fără prezentarea documentului sunt considerate nule de drept, potrivit noilor prevederi.

Astfel, vânzarea unui imobil sau a unui autoturism poate fi afectată dacă obligația privind certificatul fiscal nu este respectată.

Autoritățile urmăresc prin această modificare creșterea disciplinei fiscale și reducerea situațiilor în care bunurile sunt transferate către alte persoane, deși există datorii neachitate către bugetele locale.