ANM: Ploile nu se opresc. Vezi zonele avertizate

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Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, dimineață, noi avertizări de vijelii și ploi.

COD GALBEN

În intervalul 23 iulie, ora 13:00 – 23 iulie, ora 21:00, în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ (15...25 l/mp), descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Se vor acumula 20...40 l/mp.





De asemenea, în, intervalul : 24 iulie, ora 12:00 – 24 iulie, ora 21:00, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.