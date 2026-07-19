Trafic restricționat între Piaţa Victoriei şi Piaţa Charles de Gaulle. Liniile de autobuz 100, 203 şi 205 au trasee modificate duminică dimineață

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Liniile de autobuz 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate duminică dimineaţă, timp de aproape trei ore, din cauza restricţiilor de trafic impuse pe Bulevardul Aviatorilor pentru ceremoniile dedicate Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene.

Liniile de autobuz 100, 203 şi 205 vor funcţiona pe trasee modificate, duminică dimineaţa, timp de aproape trei ore, ca urmare a restricţionării traficului rutier pe Bulevardul Aviatorilor (pe ambele sensuri), între Piaţa Victoriei şi Piaţa Charles de Gaulle, în vederea desfăşurării ceremoniilor dedicate Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene.

Autobuzul 100 circulă pe traseu deviat duminică dimineaţă către Aeroportul Henri Coandă

Potrivit Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), în intervalul orar 8:30 - 11:15, linia de autobuze 100 va funcţiona, pe sensul către "Aeroport Henri Coandă", pe traseul de bază între terminalul "Piaţa Unirii 2" şi Piaţa Victoriei, apoi pe un traseu modificat, pe breteaua pasajului Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, revenind apoi traseul de bază. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203 - traseu modificat

Totodată, linia 203 va circula de la staţia "Piaţa Victoriei" pe un traseu modificat pe sensul către "Cartier Greenfield", pe breteaua pasajului Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Piaţa Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, după care va reveni la traseul de bază. Ruta va rămâne nemodificată pe sensul de retur.

Schimbări pentru autobuzul 205: rută deviată prin Piaţa Charles de Gaulle

Linia 205 va avea, pe sensul către terminalul "M Străuleşti", traseul de bază între terminalul "Piaţa Unirii 2" şi intersecţia Str. Buzeşti/ Piaţa Victoriei, apoi pe o rută modificată, pe breteaua pasajului Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Piaţa Charles de Gaulle. Ulterior, autobuzul acestei linii va reveni pe traseul actual.

Pe sensul către "Piaţa Unirii 2", linia 205 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Metrou Străuleşti" şi Piaţa Victoriei, după care pe un traseu modificat pe Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B. P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, "Piaţa Unirii 2", notează Agerpres.

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, celebrată în fiecare an pe 20 iulie

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene este sărbătorită în fiecare an pe 20 iulie, dată la care este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Evenimentul este marcat prin ceremonii militare și religioase de depunere de coroane, însă și prin spectaculoase demonstrații și survoluri aeriene.