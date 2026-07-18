Doi bărbați au aflat după 36 de ani că au fost schimbați la naștere. Descoperirea, făcută întâmplător de Crăciun

Doi bebeluși au fost încurcați la naștere. Sursa foto: Pexels

Două familii din SUA au descoperit, după 36 de ani, că fiii lor fuseseră schimbați la naștere. Adevărul a ieșit la iveală întâmplător, după primirea unui cadou de Crăciun.

Familiile a doi bărbați care au descoperit, în urma unor teste ADN, că au fost schimbați la naștere în urmă cu 36 de ani, acuză un spital din Dakota de Nord, SUA, că i-a privat de viețile pe care ar fi trebuit să le trăiască, scrie ABC News.

Descoperire făcută întâmplător, după primirea unui cadou de Crăciun

Kyle Bylin și-a descoperit familia biologică după ce a făcut, din întâmplare, un test ADN primit la un schimb de cadouri de Crăciun. Rezultatele l-au pus în legătură cu mătușa sa biologică pe o platformă de genealogie. Nepotul acesteia, Jeremy Morrison, și-a făcut apoi propriul test ADN, iar rezultatele au confirmat fără urmă de îndoială adevărul.

„Atunci pur și simplu mi-a explodat mintea”, a spus Bylin. „Nu ne-am fi imaginat niciodată că a fost vorba despre o încurcătură reală la naștere”, a continuat el.

Morrison a spus că s-a convins imediat după ce a văzut o fotografie cu fratele lui Bylin și a observat cât de mult semănau.

O singură zi, doi copii și o încurcătură cu urmări pe viață

Potrivit procesului intentat săptămâna trecută la un tribunal de stat, Bylin și Morrison au fost singurii doi copii născuți pe 26 ianuarie 1988 la Unity Medical Center din Grafton, Dakota de Nord. Dintr-un motiv necunoscut, fiecare a plecat acasă cu familia celuilalt.

Spitalul a declarat că nu există dovezi că personalul său ar fi fost responsabil pentru schimbarea bebelușilor.

Totuși, Bylin, care de fapt s-a născut sub numele de Jeremy Morrison, spune că încă păstrează brățara de identificare din maternitate pe care era trecut numele „Kyle Bylin”.

Au trecut doi ani de când testele ADN le-au răsturnat complet viața, provocând momente de confuzie, întâlniri emoționante cu familiile biologice și numeroase întrebări despre cum ar fi fost viața dacă nu s-ar fi produs această eroare.

„Kyle este și va rămâne fiul meu”, a declarat Evelyn Newton, femeia care l-a crescut. „Dar simt că am fost lipsită de viața pe care ar fi trebuit să o am alături de fiul meu biologic. Nu poți recupera 35 de ani. Primii pași, permisul de conducere, căsătoria - cum poți compensa toate acestea?!”

Spitalul nu contestă faptul că bebelușii au fost schimbați la un moment dat. Reprezentanții spun că încearcă să afle ce s-a întâmplat, însă nu au găsit dovezi că administrația sau personalul ar fi provocat eroarea.

„Recunoaștem impactul profund pe care această descoperire l-a avut asupra lor și asupra familiilor lor”, se arată în comunicatul spitalului. „Din păcate, după aproape patru decenii, documentele medicale și de personal care ar fi putut oferi explicații nu mai există, iar niciun membru al echipei medicale de atunci nu mai lucrează la spital”.

Descoperirea nu i-a schimbat lui Morrison sentimentele față de familia care l-a crescut. El continuă să-i considere părinții săi pe Elizabeth O'Toole și Terry Morrison. Spune că, în ciuda unor momente dificile, cum a fost divorțul părinților când avea șapte ani, a avut o copilărie fericită.

„Am fost iubit. Am făcut sport. M-am descurcat bine la școală. Un test ADN nu poate șterge 36 de ani de amintiri”, a spus el.

Astăzi, Morrison locuiește în Colorado și lucrează ca inspector pentru controlul calității sudurilor pentru o companie din domeniul energiei eoliene. Crede că, dacă nu ar fi fost schimbat la naștere, probabil ar fi rămas în Dakota de Nord, lucrând alături de fratele și tatăl său biologic la ferma familiei.

Evelyn Newton spune că niciodată nu a bănuit că Kyle nu era fiul ei biologic. Deși el avea părul închis la culoare, iar restul familiei avea părul deschis, existau rude din partea soțului cu păr închis, iar ea însăși fusese adoptată și nu își cunoștea rudele biologice.

Pentru Bylin, întrebările despre influența eredității și a mediului au devenit foarte personale. În timp ce își urma cariera universitară departe de Dakota de Nord, considera că dezbaterile politice aprinse din familie sunt ceva obișnuit.

„Te întrebi cum de ești atât de diferit de propria familie”, a spus el. „Apoi afli că, de fapt, nu era familia ta biologică”, a adăugat acesta.

Cei doi bărbați și-au cunoscut între timp părinții biologici. Întâlnirile au fost călduroase, dar și stânjenitoare. Încă nu s-au întâlnit față în față unul cu celălalt, însă au vorbit la telefon.

„Încercăm să rămânem uniți și să înțelegem că situația este complicată pentru toată lumea”, a spus Bylin, precizând că „toți cunoaștem acum oameni pe care nu îi cunoșteam înainte”.

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Astfel de situații sunt rare, însă testele ADN făcute acasă le fac tot mai ușor de descoperit.

În 2024, două femei au dat în judecată guvernul Norvegiei după ce au aflat că fuseseră schimbate la naștere.

În 2020, doi bărbați care cred că au fost schimbați la naștere în 1942 au dat în judecată o dioceză catolică din Virginia de Vest.

În 2018, în Pennsylvania, testele ADN au arătat că două femei fuseseră schimbate la naștere cu aproximativ 75 de ani înainte.

În 2016, guvernul Canadei a deschis o anchetă după ce dovezile ADN au indicat că doi bărbați dintr-o comunitate indigenă din Manitoba fuseseră schimbați la naștere în 1975.

Dr. Jonathan Marron, oncolog pediatru și profesor de bioetică la Harvard Medical School, afirmă că asemenea erori ar trebui să fie „aproape imposibile” în prezent.

„Oricât s-ar plânge medicii și asistentele de dosarele medicale electronice, acestea reprezintă un mecanism important de siguranță”, a spus el.

Avocatul Tim O'Keefe a declarat că a încercat timp de un an să ajungă la o înțelegere financiară cu spitalul înainte de a depune procesul, prin care solicită despăgubiri pentru suferința emoțională provocată de presupusa neglijență și malpraxis medical.

„Acum cunosc adevărul, dar încă încercăm să construim relații”, a spus Morrison. „Nu pot da timpul înapoi și nu pot recupera ceea ce s-a pierdut. Este un proces de durată, la fel ca și vindecarea mea”, a adăugat el.

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