Descoperire rară despre Mozart. Ce a găsit un angajat al Bibliotecii Naţionale a Franţei

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Un caiet de compoziţii al lui Mozart, precum şi lecţiile pe care compozitorul le dădea ducesei de Guise, a fost redescoperit datorită perseverenţei unui angajat al Bibliotecii Naţionale a Franţei (BnF),

Un caiet de compoziţii al lui Mozart, cuprinzând şapte piese pentru flaut şi harpă, dar şi lecţiile pe care compozitorul le dădea ducesei de Guise, a fost redescoperit grație perseverenţei unui angajat al Bibliotecii Naţionale a Franţei (BnF), transmite vineri AFP.

"Nici nu bănuiam ce urma să găsesc", a mărturisit Francois-Pierre Goy, conservator în cadrul departamentului de muzică al BnF.

Comoara sa: un manuscris autograf al lui Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), o "descoperire majoră recunoscută de specialişti", potrivit instituţiei.

Acest caiet conţine o duzină de "lecţii de compoziţie", exerciţii date zilnic, din mai până în luna iulie 1778, de către compozitorul austriac lui Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines, o harpistă excelentă, fiica ducelui de Guines, el însuşi un flautist renumit, a explicat François-Pierre Goy.

Ce mai cuprind cele 44 de pagini

Cele 44 de pagini cuprind, de asemenea, şapte piese pentru flaut şi harpă, dintre care ultima este neterminată, a precizat el pentru AFP, prezentând preţiosul document, bine conservat.

Acestea vor fi interpretate pentru prima dată duminică, cu ocazia "Fete de la Musique", de către doi muzicieni ai Orchestrei Filarmonice a Radio France, Mathilde Calderini (flaut) şi Nicolas Tulliez (harpă), în faţa unui public format din invitaţi la BnF.

Această descoperire oferă informaţii "despre tânărul profesor Mozart, în dialog cu eleva sa", ducesa de Guines, prima sa elevă cunoscută în domeniul compoziţiei, a subliniat Gilles Pécout, preşedintele BnF.

Expertiză, pasiune şi noroc

În piesele compuse, "mâinile maestrului şi ale elevei se împletesc în proporţii variabile", potrivit BnF, dar ele "pornesc întotdeauna de la o idee propusă de Mozart".

Spre exemplu, "el scrie partea de harpă" şi îi cere ducesei "să scrie partea de flaut. Apoi, ei inversează" rolurile", a precizat Francois-Pierre Goy.

Documentul a fost evaluat la sfârşitul lunii aprilie de către conducerea Bibliotheca Mozartiana din cadrul Universităţii Mozarteum din Salzburg, oraşul natal al muzicianului.

Descoperiri "despre un compozitor atât de celebru nu se fac aproape niciodată"

Descoperiri "despre un compozitor atât de celebru nu se fac aproape niciodată", a remarcat Mathias Auclair, directorul departamentului de muzică.

Acestea se pot număra pe degetele unei mâini. Spre exemplu, în 2012, o partitură pentru pian, un "Allegro molto" de câteva minute, compus de Mozart la vârsta de 11 ani, necunoscut până atunci, a fost descoperită într-un caiet uitat în podul unei case particulare din Austria. Expertiza, perseverenţa, pasiunea şi un strop de noroc stau la baza acestei descoperiri.

La 2 februarie, Francois-Pierre Goy, care are o predilecţie deosebită pentru manuscrisele anonime, "neiubite", a deschis acest mic caiet neintitlulat, "care nu părea cu nimic special" şi care se numără printre alte circa 20 pe care, conform spuselor sale, intenţionează să le examineze înainte de pensionare.

Descoperire "neaşteptată"

"Întâmplător, în săptămânile anterioare, am avut ocazia să consult nişte manuscrise didactice ale lui Mozart", a povestit el. Răsfoind notele şi portativele, anumite elemente "caracteristice" ale scrierii i-au trezit curiozitatea: mai întâi aceste acolade - simbol grafic care grupează mai multe linii de portativ într-o partitură - cu două linii oblice.

Apoi "cheile sol destul de rotunjite, uşor înclinate înainte" sau "cheia fa" desenată în sens invers faţă de modul în care este reprezentată în Franţa.

"N-ar putea fi chiar el?", s-a întreabat Goy atunci.

Comparaţiile cu alte autografe digitalizate, hârtia utilizată, de provenienţă franceză, sau chiar faptul că acest caiet include aceleaşi ştampile ca o copie franceză a "Concertului pentru flaut şi harpă" al lui Mozart, comandat de ducele de Guines, i-au întărit bănuiala.

Confirmarea avea să vină după avizul unei specialiste în muzicologie, urmat de expertiza Universităţii Mozarteum din Salzburg.

Acest manuscris "face parte din două pachete de partituri confiscate de la reşedinţa ducelui de Guines în 1794" în timpul Revoluţiei Franceze şi "ajunse anii următori la Bibliotecă", potrivit BnF.

Pentru harpişti şi flautişti, care au la dispoziţie "un repertoriu destul de redus", aceasta este o descoperire "neaşteptată", a subliniat Mathias Auclair. "În mod miraculos", apar şapte noi piese de interpretat! Manuscrisul original va fi dezvăluit cu ocazia concertului de duminică. Apoi, acesta urmează să fie expus la muzeul BnF.

Piesele, cu o durată totală de 20 de minute, au fost înregistrate săptămâna aceasta şi urmează să fie difuzate luni, pe France Musique, la ora locală 15:00 (13:00 GMT).