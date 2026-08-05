Capitala strânge cureaua. Primăria introduce 25 de măsuri pentru economisirea energiei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Primăria Capitalei, împreună cu Societatea de Transport București (STB), Compania Municipală de Iluminat Public, Compania Municipală Termoenergetica, Administrația Domeniului Public (ADP) și celelalte instituții aflate în subordinea sa, pune în aplicare, începând de miercuri, un set de 25 de măsuri menite să reducă consumul de energie electrică, în contextul crizei energetice.

Conform unui comunicat transmis de Primăria Municipiului București, deciziile au fost luate de primarul general, Ciprian Ciucu, după o întâlnire organizată luni cu reprezentanții principalilor consumatori de energie din cadrul administrației locale. Edilul le-a cerut acestora să identifice soluții prin care consumul de electricitate să fie diminuat, fără ca serviciile publice destinate bucureștenilor să fie afectate.

Totodată, Ciprian Ciucu a dispus ca, în cursul zilei de miercuri, Poliția Locală a Municipiului București să transmită notificări operatorilor care dețin panouri publicitare digitale sau iluminate să oprească alimentarea acestora în intervalele orare cu consum ridicat de energie.

Măsurile sunt adoptate după ce Guvernul a instituit starea de alertă la nivel naţional pentru întreaga lună august, ca urmare a scăderii producţiei de energie electrică. Intervalul critic de consum este între orele 20:00 şi 23:00, însă PMB şi companiile municipale vor aplica restricţiile pe o perioadă chiar mai extinsă.

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În ceea ce priveşte Societatea de Transport Bucureşti (STB), autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19:30 - 23:00; se reduc/suspendă spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II; iluminatul pe platformele de parcare se porneşte după ora 22:00; se restrâng activităţile de întreţinere şi mentenanţă în intervalul 19:00 - 23:00, fiind reprogramate în afara acestui interval; iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat, în intervalul 19:30 - 23:00; lumini stinse, aparate de aer condiţionat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopţii.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti opreşte pompele de ridicare a presiunii, apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea din reţeaua de apă rece; reduce/reprogramează funcţionarea pompelor de recirculare şi presiune; limitează funcţionarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative; opreşte iluminatul neesenţial.

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti va reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. Schimbarea programului de aprindere ar necesita timp considerabil, atât contractual, cât şi pentru reprogramarea software a punctelor de aprindere trifazate.

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti notifică, miercuri, operatorii privaţi de publicitate să oprească ecranele digitale şi să sisteze iluminatul mijloacelor de publicitate, în intervalul 20:00-21:00, pe tot parcursul lunii august.

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În ceea ce priveşte sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, iluminatul ornamental de pe clădirea PMB şi din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopţilor; după programul de lucru, va fi oprit iluminatul din lambriurile de pe holuri; sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august; se renunţă la încărcarea maşinilor electrice în intervalul critic şi pe timp de noapte.

Administraţia Domeniului Public va reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii, parcuri, singurele care mai consumau, până marţi, energie în afara programului de lucru. Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti reduce, la strictul necesar, iluminatul administrativ/exterior; opreşte echipamentele electronice neesenţiale, la finalul programului; limitează aparatele de climatizare şi programează activităţile energointensive în afara intervalului critic.

Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, Circul Metropolitan Bucureşti, ARCUB - Arte şi Evenimente Urbane Bucureşti, Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură "Ioan I. Dalles", Muzeul Naţional al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii şi zece teatre iau, de miercuri, următoarele măsuri: sistează iluminatul interior şi exterior, pe timpul nopţilor; opresc climatizarea pe timp de noapte, dar şi ziua, în spaţiile fără public sau neutilizate de personal.

Totodată, unele instituţii cu personal redus pe timpul verii (de exemplu teatrele) vor optimiza utilizarea aparatelor de aer condiţionat, prin comasarea personalului într-un număr mai mic de birouri.

Tot teatrele, având în vedere că stagiunea este închisă în această perioadă, au personal redus şi un consum minimal de energie electrică. Nu în ultimul rând, se deconectează echipamentele IT şi dispozitivele electronice, la finalul programului, pentru a evita menţinerea lor în stand-by, notează Agerpres.