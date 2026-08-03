Consiliul Județean Galați susține performanța sportivă

Foto: Facebook Costel Fotea

Când un sportiv din Galați urcă pe podium și numele județului nostru este rostit cu respect în competițiile din țară și din întreaga lume, victoria nu mai este doar a lui, spune Costel Fotea, președintele PSD al CJ.

"Este mândria unei întregi comunități. Acestea sunt momentele în care un județ întreg trăiește aceeași emoție și își pune speranța în generațiile care vin din urmă.

Susținem performanța, muinca, sacrificiile și disciplina care stau în spatele fiecărei medalii. Sunt mândru că, alături de consilierii județeni, reușim să finanțăm performanța sportului gălățean și proiectele cluburilor sportive care ne reprezintă județul cu cinste.

Oțelul Galați este și va rămâne echipa de suflet a gălățenilor. O echipă care a scris istorie și care merită să revină acolo unde îi este locul – în elita fotbalului românesc.

United Galați demonstrează, an de an, că excelența se construiește prin muncă și seriozitate, fiind campioana care ne face mândri.

Academia Rising Stars - filiala Galați a Federației Române de Baschet formează generația care va duce mai departe performanța în baschetul românesc.

Karate Club Galați ne arată că adevărații campioni se formează prin disciplină, respect și perseverență.

Fiecare medalie câștigată, fiecare meci disputat și fiecare copil care alege sportul în locul altor tentații reprezintă un câștig pentru întreaga comunitate.

Vom continua să fim alături de sportul gălățean și să susținem performanța acolo unde ea există cu adevărat. Pentru că atunci când investim în sport, nu finanțăm doar cluburi și competiții. Investim în copiii noștri, în sănătatea lor, în modele de urmat și în viitorul județului Galați", spune Costel Fotea.