Pentru al doilea an consecutiv, magazinele PPC Energie devin puncte de adăpostire pe timp de caniculă

Pentru al doilea an la rând, cele aproximativ 80 de magazine PPC Energie din București și din întreaga țară devin spații de adăpostire pe durata episoadelor de caniculă, pentru orice persoană afectată de stres termic.

În magazinele PPC Energie, atât persoanele cât și animalele de companie care le însoțesc se pot odihni și hidrata, astfel prevenind sau diminuând simptomele neplăcute provocate de temperaturile ridicate.

„Magazinele noastre devin spații în care persoanele care le trec pragul găsesc nu numai răspunsuri la întrebările legate de factură, contracte sau produsele din portofoliul nostru, ci răcoare și un pahar de apă rece. Sunt locuri care devin parte din comunitate, unde îi așteaptă uneori bilete la spectacole și festivaluri locale, diverse evenimente pentru copii și workshop-uri, iar mereu sfaturi bune pentru eficientizarea consumului de energie. Tot la capitolul sfaturi de ajutor, le recomandăm să acceseze platforma fiipregatit.ro, a Departamentului pentru Situații de Urgență, ca să afle cum pot rămâne în siguranță pe timp de caniculă”, a declarat Ionuț Dună, director general PPC Energie.

„În perioadele cu temperaturi extreme, orice gest de sprijin poate face diferența. Ne bucurăm că, pentru al doilea an consecutiv, PPC Energie se alătură acestui demers și pune la dispoziția cetățenilor spații răcoroase, unde se pot adăposti și hidrata. Îi încurajăm pe toți să respecte recomandările autorităților în zilele caniculare și să consulte platforma fiipregatit.ro pentru informații utile privind protecția pe timp de temperaturi ridicate”, a declarat secretarul de stat în MAI, șeful DSU, dr. Raed Arafat.

Reamintim clienților PPC că, pentru a evita deplasările pe timp de temperaturi ridicate, pot folosi canalele digitale pentru comunicare, plata facturilor, precum și pentru încheierea de contracte online.

Indexul de energie electrică sau de gaz poate fi transmis online prin secțiunea Index din aplicația myPPC sau de pe pagina web https://myppc.ppcenergy.ro. De asemenea, pentru transmiterea indexului de energie electrică, clienții pot apela, în intervalul de telecitire indicat pe factură, numerele gratuite 0800 07 07 01 (pentru clienții cu contracte pe piața concurențială) sau 0800.07.08.09 (pentru clienții cu contracte în regim reglementat), respectiv numărul cu tarif normal 021.9977. Detalii complete despre transmiterea indexului sunt disponibile aici – https://www.ppcenergy.ro/servicii-digitale/transmitere-index/?ppc-energie.

Pentru a lua legătura cu un consultant PPC Energie, clienții pot forma numărul 021.9977 (tarif normal, apelabil din România și din străinătate), de luni până vineri, între 8:00 și 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale). La acest număr pot obține informații despre facturi și sold sau despre contract și pot activa servicii precum factura electronică.

În plus, clienții pot utiliza aplicația myPPC, accesibilă online la adresa https://myppc.ppcenergy.ro sau prin descărcare gratuită pe telefonul mobil, din App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin aplicație, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot transmite indexul sau verifica balanța de plată. Aplicația oferă și acces la ofertele comerciale, astfel încât atât clienții existenți, cât și cei potențiali pot trimite online solicitări pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale. Plățile pot fi efectuate online, prin direct debit, transfer bancar sau direct din aplicația myPPC.

PPC deține cea mai extinsă rețea de magazine dintre furnizorii de energie la nivel național, cu aproximativ 80 de magazine prezente în toată țara.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de aproximativ 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.