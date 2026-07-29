Alertă cu bombă în Portul Constanța. Ministrul Miruță precizează că mesajele au venit de pe două numere, din Ucraina și Polonia

Explozie în Portul Constanța. Sursa Foto: Facebook

Este alertă cu bombă în Portul Constanța. Ministrul Apărării, dar și interimar al Transporturilor, Radu Miruță a venit cu detalii și clarificări. Amenințarea vizează terminalul de pasageri din Portul Constanţa.

Este alertă cu bombă în Portul Constanța, la terminalul de pasageri, care a și fost evacuat. Prefectul judeţului, Adrian Picoiu, a precizat, conform Agerpres: ”La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112, prin care un angajat ANR informează că pe reţeaua telefonică a instituţiei a fost recepţionat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existenţa unor bombe în zona Terminalului Pasageri din Portul Constanţa. Structurile cu atribuţii în domeniu desfăşoară verificări şi monitorizează situaţia”.

Amenințarea cu bombă, prin SMS, în Portul Constanța, venită din Ucraina și Polonia

Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță, a precizat că alerta cu bombă din Portul Constanța este, de fapt, o amenințare venită prin SMS de pe două numere de telefon, unul cu prefix de Ucraina și altul din Polonia.



Potrivit ministrului, autoritățile au primit și un mesaj audio generat cu ajutorul inteligenței artificiale. De asemenea, Radu Miruță a precizat că Portul Constanța nu a fost închis, iar alerta a vizat clădirile din incinta portului, nu infrastructura portuară sau traficul naval.



Astfel, informațiile inițiale privind suspendarea activității portului au fost infirmate, iar verificările autorităților continuă pentru identificarea autorilor și stabilirea tuturor împrejurărilor incidentului.

Știrea inițială:

A fost anunțată o alertă cu dronă explozibilă în portul Constanța. Activitatea din port a fost suspendată, iar la fața locului este în desfășurare o amplă intervenție a autorităților. În zonă se află polițiști, pompieri, ofițeri ai Serviciului Român de Informații și geniști, care efectuează verificări, susține sursele România TV.

Alerta a fost primită, iar autoritățile au decis închiderea temporară a portului până la finalizarea verificărilor. Echipele de intervenție încearcă să stabilească dacă este vorba de o amenințare reală, potrivit Observator.

Din motive de securitate, manevrele navelor maritime și fluviale ar fi fost suspendate în urma unor amenințări privind posibila dronă. Totodată, accesul în port prin Poarta 1 este restricționat, zona fiind securizată de poliție.

Nadia Ilaș, de la IPJ Constanța, a declarat pentru DCNews "că sunt doar niște mesaje trimise pe telefoanele celor de la ANR. Nu este nimic confirmat în mod oficial, dar se fac verificări"

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