Noi drone în spațiul aerian al României. UPDATE: Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE / Un diplomat rus, declarat indezirabil - FOTO

Avion F-16 al României. F-16, România. Aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române. Foto: MApN via DefenseRomania.ro

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României, luni dimineața, la est de Sulina. Ulterior, după-amiază, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat noi ținte aeriene, la frontiera fluvială cu Ucraina.

UPDATE 4: Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat noi ținte aeriene, luni după-amiaza

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat noi ținte aeriene, luni după-amiaza, de această dată la frontiera fluvială cu Ucraina.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 27 iulie, în jurul orei 16:00, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Alerta a incetat la ora 16.46", transmite MApN.

UPDATE 3: România declară indezirabil un diplomat rus

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, ambasadorul Rusiei la București i-au fost prezentate fragmentele unei drone. Mai mult, un membru al misiunii Ambasadei a fost declarat indezirabil și trebuie să părăsească țara în 5 zile.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.

În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității.

A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate.

În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.

De asemenea MAE l-a chemat la București pentru consultări pe Ambasadorului României în Federația Rusă.

România va continua să își coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliații și partenerii din cadrul NATO și UE și rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi”, a transmis MAE.

UPDATE 2: Ambasadorul Rusiei la București a ajuns la Ministerul Afacerilor Externe

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a ajuns la Ministerul Afacerilor Externe al României, după ce a fost convocat de urgență în legătură cu incidentele cu drone din țara noastră.

Acesta ar putea fi revocat din funcție după ce timp de trei zile la rând Armata României a fost nevoită să doboare trei drone care au intrat în spațiul aerian național.

UPDATE 1: Alerta aeriană a încetat, anunță MApN

"Alerta aeriană declanșată astăzi, 27 iulie, în urma pătrunderii în spațiul aerian național a unei drone, a încetat la ora 10:09.

Ținta a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al MApN la aproximativ 36 de kilometri est de Sulina, iar pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat la ora 08:53.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08:47.

Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a traversat frontiera fluvială, către Ucraina. Ulterior, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean", transmite MApN.

Știrea inițială:

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Potrivit MApN, după ce ținta a fost dedectată de sistemul de supraveghere, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47", transmite MApN.

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Drona nu a fost doborâtă

De această dată drona nu a fost doborâtă. Potrivit MApN, ea a stat puțin timp în spațiul aerian al României, apoi s-a îndreptat spre Ucraina.

"Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", mai transmite MApN.

Trei drone neutralizate în trei zile consecutive

Precizăm că în ultimele trei zile au fost doborâte trei drone militare care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Ultima a fost doborâtă duminică dimineața, atunci când una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina.

Celelalte două drone au fost neutralizate vineri, 24 iulie și sâmbătă, 25 iulie.