Admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. S-a intrat și cu 5. Rezultate provizorii

Rezultatele provizorii ale admiterii la Universitatea de Medicină și Farmacie 'Gr.T.Popa' Iași arată că aproape 20 de candidați au obținut nota 10.

În urma concursului desfășurat duminică, UMF Iași a afișat pe site rezultatele provizorii la concursul de admitere prin probă scrisă pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei.

Astfel, la Medicină ultima medie la buget a fost 7,90 și 7,80 la taxă, la Medicină Militară ultima medie a fost 8,10, la Asistență Medicală Generală ultima medie la buget a fost 5,14, respectiv, 5,32 la taxă, la Asistență Medicală Generală Militară - 8,74, la Nutriție și Dietetică - 5,00 și 5,20 la taxă, la Radiologie și imagistică medicală - 5,60, respectiv, 5,00 la taxă, potrivit Agerpres.

De asemenea, la Medicină Dentară nota ultimului admis a fost 6,40 la buget și 5,50 la taxă, la Tehnică Dentară - 6,60 la buget și 5,00 la taxă, la Asistență de profilaxie stomatologică - 5,40 la buget și 8,80 la taxă, la Farmacie - 5,08 la buget și 9,64 la taxă, la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - 7,60 la buget și 5,00 la taxă, la Chimie Medicală - 6,40 la buget și 8,60 la taxă, la Bioinginerie - 8,20 la buget și 7,60 la taxă, la Balneofiziokinetoterapie și recuperare - 7,00 la buget și 5,60 la taxă, iar la Audiologie și protezare auditivă nu s-a ocupat niciun loc la buget, ultima medie la taxă fiind 7,60.

Potrivit UMF Iași, eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun prin completarea cererii tip și trimiterea documentului, semnat și scanat, prin e-mail. (contestatii.admitere.test-grila@umfiasi.ro). Termenul limită de depunere a contestațiilor este 27 iulie. Contestațiile vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

Răspunsul la contestații se comunică în cel mult 24 de ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Confirmarea locului și înscrierea candidaților admiși se face în perioada 30 iulie - 7 august. Candidații admiși la studii cu taxă trebuie să achite o treime din taxa de școlarizare. (Calaudia Calotă)