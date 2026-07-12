Telefonul și AI-ul, permise la Bac? Când ar putea fi posibil un astfel de examen în România / video

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a explicat în ce condiții un examen de bacalaureat cu acces la telefon și inteligență artificială ar putea fi posibil în România.

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor universitar de Pedagogie, a explicat că un examen de bacalaureat cu acces la inteligența artificială ar putea fi posibil dacă subiectele ar evalua gândirea, nu reproducerea informațiilor.

De asemenea, profesorul a avertizat că inteligența artificială ar trebui folosită ca instrument de sprijin, nu ca înlocuitor al muncii umane.

„Vedeți posibil un examen de bacalaureat cu telefonul pe masă, cu acces la asistența AI?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Dacă subiectele sunt făcute nu într-o manieră reproductivă, acest lucru poate să fie posibil. Pe de altă parte, cred că inteligența artificială este în momentul de față undeva în zona copilăriei, adică face boacăne. Are foarte puțin timp, împreună cu noi, la nivel de utilizare generală. Ea e de mult gândită, dar la nivel de utilizare generală avem doar câțiva ani în spate, și atunci inteligența artificială este încă în faza de copilărie. Încă poate să greșească, încă poate fi concepută de către noi doar ca un instrument de a face o scurtătură spre a nu mai munci noi.

Inteligența artificială ar trebui să ne ajute în muncă, nu să ne suplinească munca. În momentul în care noi o folosim pentru a suplini munca, avem de-a face cu o problemă. Citeam undeva că vom ajunge ca profesorii să verifice cu ajutorul inteligenței artificiale dacă elevii au folosit inteligența artificială când au realizat anumite materiale. Adică AI-ul va verifica AI-ul, ceea ce înseamnă că se exclude ființa umană”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară.

VEZI ȘI: Bacalaureat 2026: Cum arată Bac-ul pentru un elev care nu învață. ”Ar trebui să ne doară”

„Școala trebuie să se reinventeze”

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară consideră că școala trebuie să se adapteze la dezvoltarea inteligenței artificiale, deoarece simpla interzicere a utilizării acesteia nu reprezintă o soluție pe termen lung.

Potrivit acestuia, elevii trebuie învățați să folosească inteligența artificială în mod responsabil și productiv, altfel riscă să devină dependenți de aceasta, în loc să o controleze.

„Școala trebuie să se reinventeze cu siguranță. Școala nu poate folosi doar elementul de interzicere, deși poate că, așa cum sunt inițiative legislative, interzicerea poate pe termen scurt să ofere o gură de oxigen. Sunt studii care spun că cei care au folosit inteligența artificială în mod frecvent au ajuns să aibă o scădere a coeficientului de inteligență comparativ cu cei care nu au făcut asta. Și atunci ne punem semne de întrebare. O putem folosi în școală? În ce măsură? Cum îl putem învața pe elev să o folosească?

Interzicerea va da o gură de oxigen pentru un timp scurt pentru că ceea ce este interzis devine mai atractiv. Noi trebuie să ne reinventăm ca oameni.

Chiar cei care au inventat inteligența artificială trag semnale de alarmă și gândiți-vă că acei tineri care nu iau bacalaureatul astăzi nici nu vor ști să utilizeze într-un scop productiv inteligența artificială și vor fi folosiți la un moment dat de inteligența artificială, nu vor utiliza ei inteligența artificială, sau vor fi folosiți de cei care pot utiliza inteligența artificială, pentru că vor intra ca un public captiv într-o lume destul de distopică care ne așteaptă în câțiva ani”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară la DC News.

Video: