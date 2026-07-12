Armistițiu e ca și căzut: SUA au lovit masiv Iranul în această noapte, în timp ce gardienii revoluției au lansat rachete balistice către Iordania

Rol ilustrativ/ Sursa foto: Agerpres

SUA și Iranul au continuat în această noapte să se lovească masiv, într-un moment în care devine tot mai clar că armistițiul dintre cele două, în urma căruia trebuia să se ajungă la un acord, a picat.

US Army a declarat că a lovit aproximativ 140 de ținte iraniene în această noapte.

Este cea de-a treia rundă de atacuri din această săptămână. Loviturile americane au fost anunțate de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-o postare pe platforma X, U.S. Army adăugând că printre ținte s-au numărat „poziții de lansare a rachetelor și dronelor iraniene, capabilități navale, depozite de muniție, rețele de comunicații și puncte de supraveghere de coastă”.

„Pe parcursul a trei nopți de atacuri în această săptămână, CENTCOM a lovit peste 300 de ținte, la ordinul Comandantului Suprem, pentru a diminua capacitatea Iranului de a ataca navele civile și comerciale care tranzitează liber strâmtoarea”, se mai arată în comunicat.

CENTCOM precizase anterior că a lansat ultimele atacuri ca reacție la un atac asupra unei nave civile care traversa Strâmtoarea Hormuz. De partea cealaltă Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a susținut că a tras un foc de avertisment asupra unei nave care încerca să folosească o rută neautorizată pentru a traversa canalul navigabil.

CNN remarcă că IRGC a anunțat că în urma atacurilor americane a lansat „atacuri de tip represalii” asupra Bazei Aeriene Prince Hassan din Iordania.

Într-o declarație publicată de presa locală, Gardienii Revoluției au susținut că au distrus un centru de comandă și control și hangare de depozitare a dronelor din cadrul bazei Prince Hassan din Iordania, unde se află active americane, folosind „mai multe rachete balistice”.

Baza aeriană este operată de Forțele Aeriene ale Iordaniei.

IRGC a declarat că aceasta a fost o reacție imediată la atacurile aeriene ale Armatei SUA „împotriva mai multor baze de coastă și turnuri de telecomunicații de-a lungul litoralului sudic al Iranului”.

Iranienii mai spun că „orice alte atacuri din partea SUA vor fi întâmpinate cu răspunsuri și mai dure”.