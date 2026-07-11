Ultimul apel înainte de reluarea războiului: Statele din Golf încearcă o ultimă carte a diplomației într-un moment în care SUA și Iranul sunt din nou în prag de război

Donald Trump anunță un posibil nou atac asupra Iranului. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Diplomaţia a fost reactivată sâmbătă pentru a încerca să oprească escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, în timp ce Washingtonul şi Teheranul continuă să se ameninţe reciproc pe un ton deschis şi tot mai belicos, scriu agenţiile Agerpres și EFE.

Ca parte a acestor eforturi diplomatice, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi s-a deplasat în Oman, una dintre ţările cheie în acest conflict, pentru a discuta despre viitorul Strâmtorii Ormuz şi stabilirea unui mecanism care să guverneze trecerea navelor comerciale prin această arteră esenţială pentru comerţul energetic mondial.

La rândul său, liderul de facto al Arabiei Saudite, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, a avut o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump.

În acest timp, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a promis că va răzbuna moartea tatălui şi predecesorului său, Ali Khamenei, ucis la Teheran într-un bombardament pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanşat de SUA şi Israel.

De partea sa, Trump a ameninţat Iranul cu bombardamente devastatoare dacă încearcă să-l asasineze, după relatări din presă conform cărora Israelul ar fi avertizat SUA că Teheranul ar pune la cale un plan pentru a-l asasina, avertisment totuşi negat de preşedintele SUA.

Statele Unite au reluat la mijlocul săptămânii bombardamentele asupra Iranului, pe care-l acuză că a încălcat memorandumul de înţelegere pentru încetarea ostilităţilor după ce a atacat trei nave comerciale în zona Strâmtorii Ormuz.

Trump a spus miercuri că nu mai consideră valabil acest memorandum, semnat pe 17 iunie şi care a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

Ministrul iranian de externe a acuzat la rândul său Statele Unite că au încălcat memorandumul nu doar prin reluarea ostilităţilor, ci şi prin anunţarea unor noi sancţiuni împotriva cercului apropiat al noului ayatollah Mojtaba Khamenei.

În discuţia cu Trump, prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman a insistat asupra securităţii maritime, referindu-se la noua escaladare din Strâmtoarea Ormuz, potrivit surselor oficiale.