Țara cu cele mai multe piramide din lume. Nu este Egipt - FOTO

Nu Egiptul este țara cu cele mai multe piramide, așa cum mulți cred. Foto: Pixabay

Tu știi care este țara cu cele mai multe piramide din lume?

Țara cu cele mai multe piramide din lume nu este Egiptul, așa cum mulți cred - este Sudanul, care are în jur de 250 de piramide antice, de două ori mai mult decât are Egiptul, potrivit Space Daily.

Egiptul are aproximativ 118 piramide antice, în timp ce Sudanul are aproximativ 255. Astfel, piramidele nubiene din Sudan depășesc numeric piramidele egiptene, deși majoritatea oamenilor care au auzit de piramidele din Giza nu au auzit de piramidele din Meroë, Nuri, El-Kurru sau Jebel Barkal.

De ce piramidele nubiene nu sunt atât de populare

Motivele acestei diferențe de notorietate țin de o combinație de factori geografici, politici și de tradiția cercetării europene din secolul al XIX-lea, nu de caracteristicile sau de valoarea acestor structuri, scrie sursa citată.

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Piramidele au fost construite de Regatul Kush, o civilizație antică care a condus Nubia - Valea superioară a Nilului, în ceea ce este acum nordul Sudanului și sudul Egiptului - timp de mai bine de o mie de ani. Potrivit relatărilor National Geographic despre piramidele nubiene, construcția kushiților a început în jurul anului 900 î.Hr. și a continuat până în anul 400 d.Hr., lăsând în urmă aproximativ 255 de piramide răspândite în deșert. Construcția piramidelor egiptene, în schimb, a încetat în mare parte în Noul Regat, în jurul anului 1500 î.Hr., ultima piramidă regală majoră fiind construită de faraonul Ahmose I la Abydos. Kușiții au continuat tradiția de a construi piramide timp de aproape 2.000 de ani după ce egiptenii s-au oprit.

Piramidele nubiene arată diferit față de cele egiptene

Piramidele nubiene diferă ca formă față de cele egiptene. Acestea au de obicei o latură de 6 până la 27 de metri, comparativ cu baza de 228 de metri a Marii Piramide din Giza. Laturile au o pantă mai abruptă, la aproximativ 70 de grade față de cele 52 de grade ale piramidei lui Keops, conferind structurilor nubiene profilul lor caracteristic îngust, aproape asemănător unui obelisc.

Imagine cu Marea Piramidă din Giza

În plus, piramidele nubiene sunt construite în principal din gresie roșie nubiană, nu din calcar alb, ceea ce le conferă o culoare mai închisă și mai caldă.

Imagine cu piramide nubiene