Literatura pentru copii și societatea. Petre Crăciun, invitatul săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Petre Crăciun, invitatul săptămânii la „De Ce Citim”

Scriitorul Petre Crăciun, un nume de referință în literatura contemporană pentru copii, este invitatul ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 11 iulie 2026, ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, scriitorul Petre Crăciun, vor vorbi despre literatura contemporană pentru copii.

Scriitorul Petre Crăciun este un nume de referință în literatura contemporană pentru copii, un autor dedicat trup și suflet lumii basmelor, dar și un neobosit manager cultural ale cărui proiecte depășesc granițele paginii tipărite.

Prezența sa la De Ce Citim aduce în prim-plan o activitate intensă, motivată de credința că literatura trebuie să construiască punți și să schimbe vieți. Un prim exemplu al acestui crez este participarea sa recentă la Conferința „Diaspora 360” de la Băile Herculane. Acolo, alături de doi colegi din filiala sa, a propus strategii concrete pentru a conecta scriitorii din țară cu comunitățile de români de peste hotare, transformând limba română într-un spațiu comun de dialog cultural.

Aceeași dorință de a sprijini comunitatea se reflectă și în proiectele sale cu un puternic impact social. Volumul său, „Făt-Frumos și Fala Zmeilor salvează apa vie”, a fost transpus recent în sistemul Braille și oferit cadou elevilor de la Școala pentru Deficienți de Vedere din București, oferindu-le acestor copii șansa de a călători liberi în lumea imaginației.

Preocupat permanent de viitorul literaturii, Petre Crăciun se implică activ și în formarea noii generații de creatori. Din postura de membru al juriului la faza națională a prestigiosului concurs „Tinere Condeie”, el a radiografiat potențialul literar al tinerilor din România și va aduce în platou primele concluzii, oferind detalii despre tabăra de creație care va reuni laureații între 24 și 29 august la Călimănești.

Dincolo de proiectele colective, finalul acestui an stă sub semnul unei efervescențe creative personale absolute: autorul are în lucru trei noi cărți care promit să îmbogățească rafturile bibliotecilor și despre care a vorbit, în premieră, la De Ce Citim.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

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