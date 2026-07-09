Cancerul de prostată, simptomele care să vă trimită la medic. Dr. Florentina Bratu, SANADOR: Acestea sunt semnalele de alarmă, de fapt VIDEO

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Simplele simptome urinare pot ascunde cancer de prostată. Iată ce trebuie să faceți pentru a fi diagnosticați la timp sau pentru a exclude o boală gravă.

Cum descoperă un pacient cancerul de prostată? ”Existând sau nu niște acuze urinare, trebuie să se adreseze unui medic. Fie medicului de familie, fie celui urolog” spune dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală Centrul Oncologic SANADOR, prezentă în studioul DCNews.

În continuare, aceasta explică: ”Preferabil ar fi să meargă la medicul urolog, mai ales dacă are peste 40 - 50 de ani, pentru o evaluare de rutină, de la primele simptome. Medicul urolog probabil va recomanda și un PSA (antigen specific prostativ n.r.), va face un examen clinic și îi va comunica pacientului situația reală urologică”.

Care sunt simptomele care trebuie să vă trimită la urolog

”Pentru început, pacienții consideră sau se adresează unui medic urolog când sunt dificultăți la urinare, jet urinar redus, durere în zona pelvină, retenție de urină - acestea sunt situații deja serioase, prezența sângelui în urină sau spermă, dureri, disconfort local și, mai ales urinări frecvente. Aceste urinări frecvente sunt cele de alarmă, însoțite de cele nocturne” spune dr. Florentina Bratu.

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