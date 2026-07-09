Totul despre cancerul de prostată. Dr. Florentina Bratu (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Florentina Bratu (SANADOR) ne-a explicat cum se depistează timpuriu cancerul de prostată, care sunt factorii de risc și ce opțiuni moderne de tratament există.

Dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală Centrul Oncologic SANADOR, a fost invitată la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Florentina Bratu ne-a vorbit despre:

Depistarea precoce a cancerului de prostată

"Chiar și în lipsa simptomelor, este recomandată o evaluare periodică"

Cancerul de prostată, semnale de alarmă

"De regulă, pacienții se adresează medicului urolog atunci când apar dificultăți sau dureri la urinare, jet urinar slăbit, dureri în zona pelvină, retenție urinară. Acestea sunt deja situații mai serioare"

Screeningul pentru cancerul de prostată

"Screeningul se adresează persoanelor asimptomatice, care nu prezintă niciun simptom urinar și care doresc să depisteze o eventuală boală într-un stadiu incipient, când șansele de vindecare sunt maxime"

Cancerul de prostată, factori de risc și legătura genetic

"Principalul factor de risc este vârsta, riscul crescând după 50 de ani. Cancerele de prostată apar în jurul vârstei de 60-65 de ani. Un alt factor important îl reprezintă istoricul familial"

Cancerul de prostată, diagnostic modern

"Diagnosticul începe cu metodele de screening: determinarea PSA-ului și examenul clinic, respectiv tușeul rectal"

Importanța biopsiei

"Biopsia este absolut necesară pentru confirmarea diagnosticului și pentru stabilirea gradului de agresivitate al tumorii"

Stadializarea cancerului de prostată și investigațiile avansate

"Stadializarea se stabilește în funcție de valoarea PSA-ului, examenul clinic și gradul de agresivitate tumorală evidențiat la biopsie.

Pe baza acestor date sunt recomandate investigații suplimentare pentru evaluarea extinderii locale și la distanță. RMN-ul este utilizat pentru aprecierea extensiei locale, respectiv dacă tumora este limitată la prostată sau invadează structurile învecinate, cum sunt veziculele seminale, vezica urinară sau rectul"

Opțiuni terapeutice în fazele incipiente ale cancerului de prostată

"Există mai multe opțiuni, iar alegerea lor trebuie adaptată pacientului, bolilor asociate, preferințelor acestuia și speranței sale de viață.

În formele foarte incipiente și puțin agresive, adesea depistate în cadrul programelor de screening, putem opta chiar pentru supraveghere activă"

Managementul bolii avansate și soluții de linie secundară

"Tratamentul este întotdeauna multimodal și urmărește prelungirea supraviețuirii, controlul simptomelor și întârzierea progresiei bolii. De regulă, acesta constă într-o combinație de terapii"

Emisiunea va fi difuzată joi, 9 iulie, de la ora 18:00 pe:

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