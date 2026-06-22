Peste 1.200 de participanți la Congresul Național de Dermatologie: Cinci zile de excelență științifică, inovație și educație medicală continuă

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Societatea Română de Dermatologie organizează, în perioada 24–28 iunie, la Centrul de Conferințe din Poiana Brașov, cea de-a XXV-a ediție a Congresului Național de Dermatologie cu participare internațională, eveniment de referință pentru dermatovenerologia din Europa Centrală și de Est, care reunește anual lideri de opinie, cercetători și clinicieni de prestigiu în jurul celor mai recente progrese științifice și terapeutice ale specialității, într-un cadru dedicat schimbului de expertiză, inovației și consolidării direcțiilor moderne de diagnostic și tratament în dermatologie.

Congresul va reuni peste 1.200 de participanți, medici dermatologi, cercetători, cadre universitare, rezidenți și profesioniști din domeniul sănătății, alături de peste 150 de lectori naționali și internaționali, confirmând statutul manifestării drept principalul forum profesional al dermatologiei românești.

Manifestarea științifică beneficiază de participarea unor invitați internaționali de prestigiu din Germania, Polonia, Israel, Franța, Republica Moldova și China, între aceștia remarcându-se Prof. dr. Xinghua Gao, președinte al Chinese Society of Dermatology și al Chinese Dermatologist Association, director al Key Laboratory of Immunodermatology din cadrul Ministerului Sănătății și Educației din China și profesor de dermatologie la The First Hospital of China Medical University, una dintre cele mai prestigioase instituții academice medicale la nivel internațional.

„Dermatologia traversează astăzi una dintre cele mai dinamice etape ale evoluției sale, marcată de dezvoltarea terapiilor biologice, a medicinei de precizie, a inteligenței artificiale și a cercetării biomedicale avansate, care transformă fundamental practica medicală, iar faptul că cea de-a XXV-a ediție a Congresului Național de Dermatologie reunește la Poiana Brașov peste 1.200 de participanți și peste 150 de lectori români și internaționali confirmă nu doar prestigiul și forța comunității dermatologice din România, ci și angajamentul acesteia de a rămâne conectată la marile transformări ale medicinei contemporane și la construirea viitorului acestei specialități, reafirmând rolul său esențial în progresul științific și în creșterea calității actului medical”, a declarat Președintele Societății Române de Dermatologie, Conf. Univ. Dr. Alin-Codruț Nicolescu.

El a adăugat că: „ne dorim ca această ediție aniversară să depășească statutul de simplu congres, devenind un spațiu în care experiența întâlnește inovația, ideile se transformă în proiecte, iar cercetarea generează beneficii reale pentru pacient, deoarece adevărata măsură a progresului medical nu rezidă doar în performanța tehnologiilor pe care le dezvoltăm, ci în capacitatea noastră de a reda sănătate, încredere și speranță celor pe care îi îngrijim”.

La rândul său, Prof. dr. Maria Magdalena Constantin, medic primar dermato-venerologie în cadrul Spitalului Clinic Colentina din București, a precizat că „prezența unui număr atât de mare de participanți și amploarea programului științific confirmă interesul constant pentru dermatologie, un domeniu aflat într-o evoluție accelerată în care inovațiile terapeutice și progresele din cercetarea biomedicală transformă în mod concret practica medicală curentă, iar Congresul Național de Dermatologie își consolidează rolul de spațiu esențial de dialog profesional, unde experiența clinică se intersectează cu noile direcții științifice, contribuind la o înțelegere mai profundă și la o gestionare mai eficientă a patologiilor dermatologice”.

Ediția aniversară din acest an propune un program științific de amploare, construit în jurul celor mai recente progrese din dermatologie, dermato-venerologie, dermato-oncologie, medicină estetică și terapii inovatoare.

Cu un program științific de excepție, Congresul Național de Dermatologie - 2026 va reuni 37 de simpozioane educaționale, 23 de prelegeri susținute de specialiști români și internaționali, 35 de postere științifice și 18 comunicări orale structurate în trei sesiuni tematice.

Astfel, participanții vor avea acces la dezbateri privind cele mai recente inovații terapeutice, sesiuni dedicate cazurilor clinice complexe, întâlniri internaționale de specialitate și forumuri multidisciplinare menite să faciliteze dialogul profesional și transferul celor mai noi cunoștințe în practica medicală.

Un moment de referință al manifestării îl va reprezenta Regional Meeting al International Society of Dermatology (ISD), organizat sâmbătă, 27 iunie 2026, eveniment care va reuni experți internaționali și va consolida colaborările academice și profesionale dintre comunitatea dermatologică românească și marile centre de excelență din lume.

Temele majore abordate în cadrul congresului includ psoriazisul și terapiile biologice, dermatita atopică, acneea, bolile inflamatorii cronice ale pielii, melanomul și cancerele cutanate, dermatologia pediatrică, dermatologia regenerativă, dermatoscopia, bolile cu transmitere sexuală, medicina de precizie, precum și impactul inteligenței artificiale și al noilor tehnologii asupra practicii dermatologice.

De asemenea, partenerii din industria farmaceutică și a tehnologiilor medicale vor prezenta rezultatele celor mai recente cercetări și inovații terapeutice, contribuind la dezvoltarea continuă a dermatologiei moderne și la îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

Participanții la congres vor beneficia de materiale științifice actualizate, iar medicii membri ai Societății Române de Dermatologie vor primi gratuit volumul de referință „Rook – Ghid Practic de Dermatologie”, una dintre cele mai apreciate lucrări internaționale de specialitate.

Prin dimensiunea participării, valoarea programului științific și prezența unor personalități de prestigiu ale dermatologiei mondiale, Congresul Național de Dermatologie-2026 reconfirmă rolul României ca important centru regional de educație medicală continuă, cercetare și inovație în dermatovenerologie.

Congresul Național de Dermatologie 2026 este creditat de Colegiul Medicilor din România cu 21 de credite de Educație Medicală Continuă (EMC), oferind participanților oportunitatea de a beneficia atât de actualizare profesională la cel mai înalt nivel, cât și de recunoașterea activității de perfecționare continuă.

DESPRE SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE

Societatea Română de Dermatologie (SRD) este organizația profesională și științifică reprezentativă a medicilor dermatovenerologi din România, aflată în subordinea și afilierea Asociației Medicale Române, cu rol fundamental în coordonarea, dezvoltarea și susținerea standardelor de practică medicală în domeniul dermatologiei la nivel național. SRD are ca misiune centrală promovarea excelenței în educația medicală continuă, stimularea cercetării științifice și facilitarea integrării rezultatelor acesteia în practica clinică, precum și consolidarea colaborărilor internaționale cu societăți științifice și organizații profesionale de profil. Prin activitatea sa, societatea contribuie la alinierea dermato-venerologiei românești la cele mai înalte standarde europene și internaționale, susținând totodată dezvoltarea unei comunități profesionale performante, conectate la inovație și la progresele biomedicale contemporane.