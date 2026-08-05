Când expiră definitiv buletinul vechi? Autoritățile au decis cine mai poate avea modelul din 1997

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Buletinul emis după modelul din 1997 va fi retras din circulație într-un mod treptat. Autoritățile au stabilit până când va rămâne valabil actualul document.

Odată cu procesul de modernizare a sistemului de evidență a persoanelor vor fi emise noi documente de identificare, unele electronice. Astfel, cartea de identitate va fi scoasă treptat din uz.

Până când mai este valabilă cartea de identitate pe modelul vechi din 1997

România a trecut deja la noile documente de identitate, mai exact cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS). Ambele sunt construite precum un card bancar, având și elemente noi de protecție și securitate.

Cetățenii care au o carte de identitate pe modelul vechi, cel din 1997, aflată încă în valabilitate, o pot folosi până la expirarea notată pe document. Totuși, nu o mai pot face dacă data expirării trece de 3 august 2031, conform Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP)

De la această dată, documentul nu va mai putea fi folosit nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate de pe cartea de identitate nu a expirat.

În raport cu standardele europene actuale, modelul din 1997 este făcut pe suport de hârtie tip Teslin, iar astfel are elemente de securitate învechite. Tipul acesta de document este mult mai ușor de falsificat. Totodată, modelul din 1997 nu mai oferă nivelul de protecție impus de timpurile actuale.

În ce situații se mai eliberează buletinul vechi

Conform dispozițiilor legale în vigoare, cetățenii români pot cere eliberarea noilor tipuri de acte de identitate, respectiv cartea electronică de identitate (CEI) sau cartea de identitate simplă (CIS), pentru că au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare.

Modelul din 1997 mai poate fi eliberat doar în anumite scenarii speciale, precum: la nivelul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României acreditate în străinătate, respectiv pentru persoanele netransportabile, lipsite de libertate sau internate în spitale.

În rest, solicitanții primesc unul dintre noile tipuri de documente de identitate, în funcție de opțiunea exprimată și de condițiile legii.

Care este diferența dintre cartea electronică de identitate și cea simplă

Deși ambele documente sunt de tip card bancar, emise începând cu anul 2025, și sunt folosite pentru identificarea titularului, diferențele apar la funcționalitate. Cartea electronică de identitate este realizată pe un cadru din policarbonat și include un cip securizat. Cipul permite stocarea datelor titularului și este protejat prin două PIN-uri diferite. Astfel, informațiile nu pot fi accesate fără acordul titularului.

CEI aduce protecție ridicată împotriva falsificării. De asemenea, permite accesarea serviciilor publice digitale, autentificarea online și utilizarea semnăturii electronice cu valoare juridică. CEI poate fi folosit în locul pașaportului, pentru călătoriile în statele UE, în Spațiul Schengen, precum și în alte state partenere precum Republica Moldova și Turcia.

Alte avantaje sunt reprezentate de identificarea rapidă a copiilor sub 14 ani, posibilitatea modificării adresei de domiciliu sau reședință fără emiterea unui nou document, dar și faptul că poate fi solicitată la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

În schimb, cartea de identitate simplă are același format modern și elemente de securitate mai bune față de modelul din 1997, dar nu conține cip. Astfel, nu poate fi folosită pentru călătorii în afara țării sau pentru autentificarea în serviciile publice digitale.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor susține că cetățenii care nu doresc cartea de identitate electronică o pot solicita pe cea simplă, fără cip.

Cât costă eliberarea noilor acte de identitate

Eliberarea noilor acte de identitate se poate face gratuit la prima cerere de către persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani sau urmează să o împlinească în următoarele 30 de zile.

O taxă de 70 de lei se aplică în cazul unei noi cărți emise după pierdere, furt sau deteriorare. Taxa se aplică și pentru minorii cu vârsta sub 14 ani la cererea părinților sau a reprezentanților legali.

Cartea de identitate simplă nu este gratuită. Pentru eliberarea acesteia se achită o taxă de 40 de lei. Pentru ambele variante de document taxa poate fi achitată la ghișeele unităților bancare partenere în contul colector al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” sau la stațiile SelfPay, conform Digi 24.

Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!

Să luăm următoarea situație ipotetică... deși nu e deloc ipotetică. Mergi cu mașina, te oprește polițistul și îți cere buletinul. Tu n-ai făcut nimic, deci n-ai de ce să te sperii. Dar... există un mare dar. Deoarece adresa nu este vizibilă pe noul „buletin cu CIP”, polițistul nu o poate vedea fără un cititor special.

În situația în care aplicația nu este disponibilă, aplicație pe care tu, om simplu, trebuie să o ai instalată pe telefon, sau polițistul nu are cititor, poți fi nevoit să prezinți o adeverință care atestă domiciliul, obținută de la serviciile de evidență a persoanelor.

Așadar... dacă ți-ai uitat telefonul acasă, sau s-a descarcat, sau s-a blocat, sau dacă nu ai smartphone... pe românește... ai pus-o. Cât despre a umbla după tine cu o adeverință de la serviciile de evidență a persoanelor.... haideți să fim serioși. Încă o „foaie” în plus pe care o poți pierde oricând. Plus că... de cele mai multe ori, păstrăm adeverința lângă buletin, deci nu mai e nicio șmecherie cu secretomania legată de adresa ta din buletin. Adică ce mare securitate atâta timp cât umbli cu o adeverință după tine care atestă adresa ta?

Autoritățile vin și ne spun așa: De ce adresa de domiciliu nu este inscripționată (tipărită)? Pentru protecția datelor personale, pentru că adresa tipărită înseamnă și o expunere mai mare a titularului la riscuri (furt de identitate, hărțuire, folosire abuzivă a datelor). Bun... dar trebuie să ai o adeverință după tine în care scrie unde locuiești. Sesizați paradoxul, da?

Două PIN-uri... pentru noul buletin

Și, într-o eră digitală în care ți se cer parole peste parole, autentificări peste autentificări, mai vine o lovitură... Trebuie să ții minte încă două conduri PIN chiar și pentru „buletinul cu CIP”. Și avem noi probleme cu reținutul atâtor coduri, d-apăi bunica.

Haideți să vedem ce facem cu aceste două coduri PIN.

Noua carte de identitate are două coduri PIN diferite:

PIN de autentificare (4 cifre) - folosit mai des, pentru acțiuni de rutină, cum ar fi conectarea într-o platformă online. El confirmă identitatea ta și dovedește că tu ești titularul CEI;

PIN de semnătură electronică (6 cifre) - folosit mai rar, doar atunci când vrei să semnezi, cu valoare juridică, un document digital. Acest PIN arată intenția ta clară și explicită de a semna, nu doar de a te autentifica.

V-ați făcut „buletin cu CIP”? Cum vi se pare? Cu ce alte probleme v-ați confruntat și care a fost experiența dumneavoastră cu noua carte de identitate?

Buletinele ”cu cip” dau mari bătăi de cap. Oamenii sunt nevoiți să meargă la Evidența Populației și să aibă adeverința în buzunar

Noua carte electronică de identitate (CEI), numită ”buletin cu cip”, nu are adresa de domiciliu trecută. Din cauza noilor acte de identitate, craiovenii pierd timp în fața ghișeelor instituțiilor publice, pentru că nu există aparatura necesară citirii documentului de identitate. Ca să-și dovedească domiciliul, craiovenii trebuie să aibă o adeverință de la Evidența Populației în buzunar, una din care să reiasă, oficial, domiciliul.

Asta pentru că nici companiile private, nici instituţiile de stat nu pot citi toate datele în format electronic, cum ar fi, spre exemplu, adresa. Prin urmare, craiovenii care deţin o astfel de carte de identitate, atunci când trebuie să facă dovada domiciliului, trebuie să se întoarcă în faţa ghişeului de la Evidenţa Populaţiei şi să solicite o adeverinţă de domiciliu. Aceasta nu este eliberată pe loc, ci în tremen de câteva zile. O astfel de adeverinţă este valabilă 30 de zile, arată Gazeta de Sud.

Probleme pot să apară atât la Primărie, cât și la Farmacie - când este necesară cartea de identitate pentru eliberarea unor medicamente compensate.

Direcția care eliberează actele de identitate aparţine primăriei, însă administraţia locală se pare că nu a achiziţionat acele cititoare nici măcar pentru propriile direcţii.

De exemplu, dacă ai nevoie de un document de la Direcţia de Impozite şi Taxe şi chiar plăteşti o taxă de urgenţă, trebuie să aştepţi să-ţi elibereze Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova o adeverinţă care să-ţi ateste domiciliul, notează sursa citată.

Mai rău este că adeverinţa tipărită pe hârtie care atestă domiciliul poate fi eliberată și în 30 de zile, acesta fiind termenul legal maxim.

O altă variantă ar fi ca solicitarea pentru adeverinţa de domiciliu să se facă online pe portalul Ministerului Afacerilor Interne, accesând linkul https://hub.mai.gov.ro/site/. Însă nici această variantă nu are răspuns urgent.

Cu alte cuvinte, entuziasmul celor care au vrut ca toate datele lor să se regăsească pe un singur document se lovește de lipsa pregătirii instituțiilor cu infrastructura necesară pentru folosirea acestora.

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