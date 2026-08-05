De ce minte Ilie Bolojan? Ce spune Mircea Badea: E o minciună de mari proporții

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De ce minte Ilie Bolojan?

Producătorul auto Ford a anunţat, marţi, de ce a oprit temporar producţia în România. Afirmațiile sunt în contrast cu ce a declarat, luni, premierul interimar demis Ilie Bolojan.

Mircea Badea a lansat un atac la adresa premierului interimar demis Ilie Bolojan. Realizatorul TV a zis că acesta a indus în eroare opinia publică în legătură cu oprirea temporară a producției la Ford România. Declarațiile realizatorului TV vin după ce compania Ford a explicat motivele suspendării temporare a activității.

Ford a explicat marţi de ce a oprit temporar producţia în România. Acest fapt se întâmplă datorită vacanţei de vară planificate, transmite DPA.

Mesaj fals privind situația din sectorul energetic, după ce Ford a anunțat motivele pentru care a oprit temporar producția în România

„Ilie Bolojan a mințit. Și e o minciună de mari proporții. De ce a mințit? Ca să comunice populației cât de nasoală e situația de vreme ce Ford și Dacia, în mod voluntar, își suspendă producția pentru că este criză energetică. De ce a simțit nevoia Ilie Bolojan să mintă? Pentru a transmite populației momentul de mare intensitate, momentul crâncen prin care trecem. Nicio legătură cu realitatea. Cred că această isterie este provocată de Guvern”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

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În opinia sa, întreaga discuție despre criza energetică este exagerată

De asemenea, a zis că apoi a venit „turma de susținători și propagandiști” care au zis că fac economie la energie nemaifolosind mașina de spălat și aerul condiționat.

„Este isterie pe treaba aceasta! Eu nu cred în harneala aceasta. De ce tot acest efort uriaș de a transmite o criză care este, în opinia mea, o harneală. Pentru că acestea sunt instrumentele de propagare a percepției: minciunile”, a mai spus Mircea Badea.

Mircea Badea l-a dat ca exemplu și pe Smiley, care are concerte în mai multe orașe, inclusiv la Cernavodă

Apoi, realizatorul TV a dat exemplu de primari care au decis să facă economie la energie prin decizii de genul: „reducem iluminatul public”, asta în timp ce România țipă de festivaluri. Peste tot sunt evenimente la care se consumă foarte multă energie. De exemplu, Primăria Sector 6 anunțat că intensitatea iluminatului public va fi diminuată cu 50% în cea mai mare parte a parcurilor şi locurilor de joacă pe care le administrează. Asta în timp ce pe 6 august va începe Untold și sunt concerte peste tot.

Mircea Badea a dat exemplul lui Smiley care anunță evenimente pe bandă rulantă, evenimente în care, așa cum spuneam, se consumă foarte multă energie, inclusiv la... Cernavodă.

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„Vă dați seama câtă beculeală este la harnelile astea? Criza nu era fix la Cernavodă? Sunt evenimente și la Cernavodă... ne spune Smiley. Nu era nenorocire la Cernavodă? Nu trebuia să fim responsabili?!”, a mai spus realizatorul TV.

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Palatul Justiției din Arad va fi prima clădire publică din municipiu care nu va mai fi iluminată arhitectural, pentru reducerea consumului de electricitate, în contextul recomandărilor făcute de autoritățile centrale, a anunțat, marți, Tribunalul Arad.

„Având în vedere contextul actual din domeniul energetic și preocuparea pentru reducerea consumului de energie, Tribunalul Arad a decis suspendarea iluminatului arhitectural al sediului instituției, începând cu data de 04.08.2026. Măsura are ca scop diminuarea consumului de energie, fără a afecta desfășurarea activității judiciare sau accesul justițiabililor în sediul instanței”, a informat instituția, printr-un comunicat de presă.

Iluminatul arhitectural va rămâne suspendat pe perioada în care producția de energie electrică este scăzută din cauza secetei prelungite.

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Prefectul județului, Mihai Pașca, a lansat un apel către instituții să ia măsuri similare.

„În contextul necesității utilizării responsabile a resurselor energetice și al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale, operatorii economici și cetățenii județului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie”, arată Pașca.

El spune că este necesară reducerea risipei energetice fără afectarea activităților esențiale sau a calității serviciilor publice.

Prefectul consideră că se poate reduce iluminatul arhitectural al clădirilor administrative, monumentelor și altor obiective aflate în administrarea autorităților publice, prin limitarea perioadei de funcționare sau oprirea acestuia în intervalele în care nu este necesar.

De asemenea, iluminatul public ar putea fi optimizat 'acolo unde condițiile de siguranță permit, prin ajustarea programelor de funcționare, reducerea intensității în anumite intervale orare și utilizarea sistemelor inteligente de management al iluminatului'.

Pe de altă parte, Primăria Arad a transmis că va lua măsuri la nivel de municipiu dacă producția de electricitate va fi oprită la centrala de la Cernavodă.

„În eventualitatea în care se vor dispune măsuri de siguranță la nivel național, ca urmare a opririi reactorului de la Cernavodă, Primăria municipiului Arad va implementa la nivel local acțiunile/măsurile corespunzătoare, ținând cont de recomandările autorităților centrale”, arată Primăria.