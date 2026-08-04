Proiectul Legii ANI, dezbătut în Comisia juridică din Senatul României

Plenul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Proiectul privind integritatea va intra miercuri în dezbaterea Comisiei juridice a Senatului pentru întocmirea raportului, a decis Biroul permanent.

De asemenea, proiectul Legii ANI va fi dezbătut apoi în plenul Senatului, care este for decizional.

Senatorii pot depune marţi amendamente.

Camera Deputaţilor a adoptat luni, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă, fiind introduse amendamente ale PSD şi AUR, contestate de PNL şi USR pe motiv că sunt neconstituţionale.

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Unul dintre amendamente prevede că persoanelor faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcţia, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz.

Un alt amendament contestat, cel al AUR, vizează obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau "persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi" cu preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, alţi demnitari.

Proiectul a fost redepus vineri de PNL şi USR, după ce forma iniţială a fost respinsă de Senat deoarece cuprindea acelaşi amendament al PSD referitor la sancţionarea retroactivă a faptelor de conflict de interese şi de incompatibilitate prin pierderea mandatului, care l-ar fi vizat pe liderul USR, Dominic Fritz.

Raport favorbil în camera Deputaților

Luni, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a acordat raport favorabil propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, adoptând mai multe amendamente privind aplicarea deciziilor definitive de incompatibilitate şi conflict de interese în cazul demnitarilor şi aleşilor.

După ce, săptămâna trecută, propunerile au fost respinse în Senat, proiectul a fost redepus la Camera Deputaţilor după ce o iniţiativă legislativă similară a fost dezbătută şi votată săptămâna trecută, însă a fost respinsă de Senat.

Potrivit unui prim amendament al PSD, ”fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”.

Amendament AUR: Soțiile și soții, dar și partenerii de viață, la raport

Ulterior votului, a fost adoptat un amendament AUR care prevede că "soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)". Declaraţiile de interese financiare ale acestora vor fi publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.