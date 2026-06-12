Eugen Tomac, luat la întrebări de Bogdan Chirieac, în direct la TV: "Sunt oameni care își doresc să-mi acorde încredere, indiferent de ce spun partidele"

Eugen Tomac/ Inquam Photos - Octav Ganea

Analistul Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Eugen Tomac despre șansele ca viitorul său guvern să treacă de Parlament, în contextul opoziției anunțate de USR și PNL.

În cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, difuzată la România TV și moderată de jurnalistul Silviu Mănăstire, analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Eugen Tomac ce șanse are viitorul său guvern să treacă de Parlament, în contextul în care USR a anunțat că 96% dintre membrii partidului au votat împotriva susținerii acestuia, iar PNL nu își oferă sprijinul pentru actuala formulă guvernamentală propusă.

Chirieac, întrebare-cheie pentru Eugen Tomac

Bogdan Chirieac: "Ținând seama de decizia USR luată în cursul după-amiezii de astăzi și de faptul că domnul Ilie Bolojan a spus că liberalii vor sta în bănci și nu votează, probabil că și USR va face la fel, ce șansă, în procente, mai dați guvernului dumneavoastră să treacă de actualul Parlament?"

Eugen Tomac: "Domnule Chirieac, eu sunt extrem de optimist. Acest optimism izvorăște din dialogul pe care l-am avut cu zeci de membri ai Parlamentului României astăzi, cu zeci de parlamentari ieri, cu oameni care își doresc să-mi acorde încredere, indiferent de ce spun partidele din care fac parte."

Eugen Tomac: Sunt optimist în ceea ce privește votul din Parlament

Bogdan Chirieac: "Totuși, nu puteți să oferiți o estimare sau un procent. Deși mulți și-ar dori să aveți succes și să treceți acest guvern care, într-adevăr, e format din profesioniști. Președintele Nicușor Dan are o opinie în acest sens? Ne puteți dezvălui ceva?"

Eugen Tomac: "Nu am discutat cu domnul președinte. Voi vorbi cu dânsul atunci când vom depune programul de guvernare la Parlament și lista cu membrii Guvernului. Atunci îl voi informa și, evident, îl voi anunța în legătură cu calendarul pe care urmează să-l avem. În rest, sunt conștient de situația prin care trecem. Sunt optimist în ceea ce privește votul din Parlament. Evident că îmi doresc ca membrii Parlamentului României să judece în interesul național al României, pentru că nu avem o altă perspectivă. Haosul nu ar trebui să se regăsească în jocul politic actual."

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