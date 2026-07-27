O destinație mediteraneană i-a luat prin suprindere pe turiști. E mai scumpă decât Spania sau Grecia. În România, doar 3 din 10 familii și-au permis un concediu

Portugalia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiști. Foto: Pixabay

Una dintre cele mai iubite destinații de vacanță a ajuns printre cele mai scumpe din Mediterană.

Croația a devenit una dintre cele mai scumpe destinații din Mediterană în ceea ce privește prețurile restaurantelor și hotelurilor, clasându-se acum peste Spania sau Grecia. Conform unei analize realizate de Euronews pe baza datelor Eurostat pentru 2025, doar Franța și Italia au prețuri mai mari printre țările din Mediterană, scrie Novinite.

Folosind indicele mediu al UE de 100 ca punct de referință, Eurostat arată că Portugalia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiști, cu un nivel al prețurilor de 73,6. Este urmată de Turcia și Spania, în timp ce Grecia înregistrează un indice de 86,1. Indicele Croației este de 89,6, plasând-o printre opțiunile mai scumpe din regiune.

Potrivit analistul economic Petar Vušković, creșterea costurilor din sectorul turistic al Croației este legată în principal de cheltuielile tot mai mari pentru întreprinderi. Acestea includ prețuri mai mari la energie, creșterea costurilor forței de muncă și aprovizionarea cu alimente mai scumpe, care se reflectă în cele din urmă în prețurile pentru turiști.

VEZI ȘI: Paradisul european unde apa mării poate ascunde bacterii periculoase. Plajă închisă din cauza E. coli

Croația se clasează printre țările europene cu cele mai mari prețuri la alimente. Doar Franța, Grecia și Italia au piețe alimentare mai scumpe, conform Eurostat.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că cifrele ar trebui interpretate cu atenție, deoarece Eurostat se bazează pe mediile naționale, mai degrabă decât pe prețurile din anumite puncte turistice. Media croată include atât destinații foarte populare, cum ar fi Dubrovnik și Hvar, cât și zone mai puțin turistice, cum ar fi Zagreb, Lika și Slavonia.

INS: Doar 3 din 10 familii din România şi-au permis să plece în vacanţă

Precizăm în acest context că potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 81% dintre gospodăriile din România au făcut față anul trecut cheltuielilor cu veniturile pe care le au.

Totodată, anul trecut, doar 3 din 10 familii din România și-au permis să petreacă o săptămână de vacanță în afara gospodăriei.

În 2024, doar 26% dintre familiile din România și-au permis un concediu.