Turist ucis în Laganas, Zante. Era tatăl a doi copii. Cel care l-a lovit a primit 12 ani de închisoare și va fi extrădat în Grecia

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Trebuia să fie o petrecere cu final fericit, dar s-a transformat într-o scenă mortală. Un bărbat care se afla, împreună cu prietenii săi, la o petrecere a burlacilor, în Zante, a murit.

Jeffery, un tată a doi copii în vârstă de 35 de ani din Somerset, Anglia, se afla la o petrecere a burlacilor cu prietenii când a avut loc incidentul în mai 2019. O bătaie a izbucnit în interiorul popularului club de noapte Sizzle între grupul său și un altul din Essex. Imaginile de pe camerele de supraveghere și de pe telefoanele mobile i-au arătat pe Jeffery și prietenii săi părăsind localul, doar pentru a fi urmăriți și confruntați afară.

Dovezile video au surprins un bărbat lovindu-l pe Jeffery cu pumnul, urmat de o a doua lovitură care s-a dovedit fatală. Bărbatul s-a lovit cu capul de asfalt, ceea ce i-a provocat răni grave. A fost transportat cu elicopterul la un spital din Grecia continentală, unde a murit cinci zile mai târziu.

Luke Brownsdon, 12 ani de închisoare în Grecia

Autoritățile grecești au arestat inițial doi bărbați din Essex în legătură cu acest caz. Unul dintre ei este Luke Brownsdon. El este cel care a fost găsit vinovat de lovitura fatală aplicată în fața unui club de noapte din Laganas. Acum, va fi trimis în Grecia în urma arestării sale în Essex în aprilie 2025 și a procedurilor ulterioare de extrădare. În 2023, a fost condamnat în Patras, în lipsă, la 12 ani de închisoare pentru vătămare corporală fatală cu intenție gravă, notează GreekCityTimes. Celălalt acuzat a primit o pedeapsă mai mică, care a fost ulterior suspendată în apel.

Proceduri greoaie și costisitoare

Niciunul dintre bărbați nu a participat la proces, iar ambii s-au întors în Regatul Unit la scurt timp după incident. Investigațiile Sky News au evidențiat întârzieri semnificative în procesul judiciar grec și au ridicat semne de întrebare cu privire la identificarea suspecților, inclusiv posibila identificare greșită a unuia dintre atacatori.

Cazul a atras atenția asupra problemelor legate de violența din destinațiile turistice populare, precum Zakynthos, precum și asupra provocărilor legate de extrădarea transfrontalieră dintre Grecia și Regatul Unit. Familia lui Jeffery a militat ani de zile pentru dreptate, inclusiv pentru acoperirea costurilor juridice pentru participarea la procedurile din Grecia.