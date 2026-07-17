Ce se întâmplă acum în piața imobiliară după atacul asupra ANCPI. Mărturia unui agent imobiliar

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Atacul cibernetic asupra ANCPI blochează tranzacții imobiliare și îi pune pe cumpărători în dificultate.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunţat miercuri că a fost ţinta unui atac cibernetic, care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituţiei.

ANCPI a precizat într-un comunicat de presă că datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranţă şi nu au fost compromise în urma acestui incident. Cu toate acestea, hackerul care a furat datele le-a scos la vânzare pe internet.

DC News a contactat-o pe Ramona Ursu, agent imobiliar, pentru a afla cum se resimt efectele atacului cibernetic în piața imobiliară.

Potrivit acesteia, atacul cibernetic asupra ANCPI a blocat semnarea contractelor de vânzare-cumpărare, a amânat numeroase tranzacții și a creat incertitudine pentru cumpărătorii care trebuie să încheie contractele până la sfârșitul lunii pentru a beneficia de cota redusă de TVA.

„Ceea ce este cel mai important pentru consumator: nu se mai pot semna contracte de vânzare-cumpărare. Erau oameni care aveau planificat săptămâna aceasta să semneze un contract de vânzare-cumpărare și nu au putut să-l semneze, oameni care aveau semnate alte contracte și aveau termen de închidere săptămâna aceasta și s-au trezit că nu pot să semneze, oameni care nu sunt în țară, care erau în alte părți și trebuiau să vină. Eu am clienți din Germania, din Suedia, care aveau planificat să vină în București pentru a semna contractele de vânzare-cumpărare și nu au putut să o facă.

Pe de altă parte, sunt oameni care până la sfârșitul lunii trebuiau să semneze contractele de vânzare-cumpărare pe cota de TVA redusă și acum stau sub semnul întrebării dacă mai pot să semneze sau nu și ce se va întâmpla, pentru că să treci de la TVA de 9% la TVA de 21% e o foarte mare diferență. Se simte că nu există aproape deloc comunicare din partea autorităților și oamenii se întreabă ce o să facem”, a spus Ramona Ursu.

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ANCPI nu a comunicat ce s-a întâmplat cu datele oamenilor

Întrebată dacă impactul va fi temporar sau ar putea afecta piața și după remedierea problemei, Ramona Ursu a declarat că, deocamdată, nu se așteaptă la o retragere a clienților sau la un impact asupra prețurilor, însă consideră că totul depinde de informațiile oficiale privind datele compromise. Potrivit acesteia, în momentul de față este mult prea devreme pentru a se pronunța.

„În momentul acesta aș tinde să spun că nu, dar cred că va depinde foarte mult de ce aflăm oficial că s-a întâmplat cu datele oamenilor.

Până acum am văzut că circulă niște zvonuri, care nu știm cât de adevărate sunt, iar ANCPI nu spune nimic. Am văzut mai devreme un comunicat al ANCPI, care este foarte general. Nu a pus degetul pe problemă, nu a comunicat ce s-a întâmplat cu datele oamenilor. Deci cred că va depinde foarte mult de ce se va comunica oficial.

În cazul în care ne întrebăm dacă va fi afectată piața în ce privește prețurile, în momentul ăsta aș tinde să cred că nu. Dar poate că este prea devreme să ne pronunțăm”, a spus Ramona Ursu.

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Sunt îngrijorați clienții?

Întrebată dacă sunt îngrijorați clienții, Ramona Ursu a răspuns că aceștia sunt tot mai preocupați din cauza imposibilității de a verifica situația juridică a imobilelor și de a semna tranzacții, iar lipsa informațiilor din partea autorităților îi îngrijorează tot mai mult pe oameni.

„Da, normal că sunt îngrijorați. Eu personal am o situație în care ar trebui să semnăm promisiuni de vânzare și nu știm ce să facem, pentru că e dificil să te gândești ce o să faci când tu, cumpărător, ar trebui să plătești un avans și nu poți să obții un extras de carte funciară care să-ți arate exact care este situația unei case în acest moment: are sarcini, nu are sarcini, etc. Normal că oamenii sunt îngrijorați și se gândesc ce să facă.

Mi se pare că pe măsură ce trece timpul, se instalează un fel de panică tocmai pentru că autoritățile nu comunică ce se întâmplă”, a spus Ramona Ursu în exclusivitate pentru DC News.

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