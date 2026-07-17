Reprezentanții partidelor, convocați la Palatul Cotroceni, pe tema legii salarizării. Pîslaru, acuzat de minciună: "Nu scade niciun venit"

Polițiștii de penitenciar îl acuză pe ministrul Pîslaru de minciună. Foto: Agerpres

Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul Pîslaru au fost convocați la Palatul Cotroceni, pe tema legii salarizării.

Administrația Prezidențială anunță că vineri, 17 iulie, începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni va avea loc o întâlnire pe tema legii salarizării, jalon PNRR, la care vor participa reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

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"La ora 12:00 va avea loc o întâlnire la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării, jalon PNRR, la care vor participa reprezentanții partidelor pro-occidentale și domnul ministru Pîslaru. Discuția va fi coordonată de domnul consilier prezidențial Radu Burnete", transmite Administrația Prezidențială.

Întâlnirea are loc în contextul în care legea salarizării este puternic contestată. Profesorii, medicii și poliţiştii ameninţă cu proteste care merg până la greva generală pentru a bloca această lege. Sunt nemulţumiţi din cauza tăierii de venituri preconizată de această lege.

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Pîslaru garantează pentru legea salarizării: Nu scade niciun venit

Totuși, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat, joi seara, la Euronews România, că a introdus în legea salarizării prevederi potrivit cărora niciun venit net al salariaţilor din sectorul public nu va scădea.

„Nu are cum ca un salariu aflat în plată astăzi să scadă şi asta trebuie scoasă de pe masă. Legea salarizării unitare are toate elementele cu privire la venitul salarial. Discutăm despre venitul salarial pe care îl primeşte omul în mână.

Nu va putea cineva să primească mai puţin în mână, indiferent ce se întâmplă, în legea salarizării.

Vă atrag atenţia că avem un salariu de bază mai mare, cu sporuri mai puţine, asta e noua logică din legea salarizării unitare. Ce încerc să spun este: există aceste sume compensatorii care se acordă oricărei persoane care câştigă, astăzi, în mână o sumă şi ar câştiga prin noul calcul din legea salarizării mai puţin.

Asta este ceea ce încerc să transmit fără echivoc. Nu va exista nicio persoană care să primească mai puţin venitul salarial net decât o face astăzi. Suma compensatorie despre care discutăm este un drept salarial impozabil care contribuie la pensie. (...) Nu există vreun venit care să poată scădea”, a spus Dragoş Pîslaru.

Polițiștii de penitenciar au mers la Ministerul Muncii. "Pîslaru minte"

Joi, polițiștii de penitenciar au dat buzna la Ministerul Muncii și au cerut să fie primiți de ministrul Dragoș Pîslaru, însă jandarmii nu le-au permis accesul.

Cosmin Dorobanțu, liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, a explicat ulterior care sunt nemulțumirile polițiștilor și l-a acuzat pe Pîslaru de minciună.

„Forma discutată cu ministrul Muncii dezavantajează polițiștii de penitenciare și militarii pentru că le diminuează salariile. Teoretic, până în 2031, nu le diminuează salariile pentru că există sumele tranzitorii, dar sumele tranzitorii, dacă te muți dintr-o parte în alta, dintr-o unitate în alta sau schimbi locul de muncă, acele sume tranzitorii vor dispărea. Deci, sintagma că nimeni nu va pierde la salariu este falsă. Ministrul Muncii minte”, a declarat joi liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Cosmin Dorobanțu, la Europa FM.

Liderul Sanitas, după întâlnirea cu Bolojan: „Nici nu știu dacă există” legea salarizării

Reamintim și că sindicaliștii din sănătate se pregătesc de grevă de avertisment. Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc luni în aproape 500 de unități sanitare din țară. Astfel, între orele 9:00 și 11:00, vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime.

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Președintele Sanitas, Iulian Pope, a cerut joi să i se arate proiectul legii salarizării unitare la întâlnirea cu premierul demis Ilie Bolojan. Nu l-a primit. Ulterior, liderul sindical a pus la îndoială însăși existența documentului.

„Sincer, în momentul ăsta nici nu știu dacă există. Pentru că altfel nu văd de ce ar fi ținută la secret. Pentru că e o lege care ni se aplică nouă. E o lege pentru noi. Nu e o lege nici pentru Guvern, nici doar pentru un partid sau altul. E o lege pentru bugetari, pentru 1.300.000 de salariați din sistemul bugetar din România”, a declarat Iulian Pope, joi seara, la Antena 3 CNN.