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Oficiali italieni, condamnați la ani grei de închisoare pentru dezastrul podului din Genova în care au murit 43 de persoane

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 16 Iul 2026
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Oficiali italieni, condamnați la ani grei de închisoare pentru dezastrul podului din Genova în care au murit 43 de persoane / FOTO: captură video YouTube @Daily Mail World

Fostul director al companiei italiene de administrare a autostrăzilor a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru prăbușirea podului Morandi din Genova, produsă în august 2018. Procurorii au cerut o pedeapsă mult mai mare pentru fostul director al Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.

43 de persoane au murit după ce podul de autostradă care traversa orașul s-a prăbușit în timpul unei furtuni, în plin sezon al vacanțelor, notează BBC. Mașinile și camioanele au căzut de la înălțime odată cu structura podului.

Castellucci, care execută deja o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru un dezastru rutier produs în 2013, a fost unul dintre cei 57 de inculpați judecați în procesul desfășurat la Genova. Un alt înalt oficial din domeniul administrării autostrăzilor, Michele Donferri Mitelli, a fost condamnat la 11 ani de închisoare.

Emmanuel Diaz, al cărui frate, Henry, și-a pierdut viața în prăbușirea podului, a declarat pentru televiziunea italiană că este „foarte mulțumit” de verdict. Egle Possetti, a cărei soră și întreaga familie a acesteia au murit în tragedie, a spus că pedeapsa de 12 ani primită de Castellucci este „acceptabilă”.

Pe 14 august 2018, la ora locală 11:36, pe o ploaie torenţială, masivul pod Morandi, situat pe autostrada care leagă Italia de Franţa, s-a prăbuşit, zeci de vehicule căzând în gol. Fragilitatea cablurilor era cunoscută şi lucrări fuseseră efectuate la doi piloni identici, 10 şi 11. Lucrări erau planificate şi la pilonul 9. Această tragedie a scos la lumină starea precară a infrastructurii de transport din Italia şi rolul companiei de autostrăzi Autostrade, acuzată că a neglijat întreţinerea podului pentru a reduce costurile.

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