Atac masiv asupra Moscovei: 340 de drone lansate de Ucraina, susține primarul capitalei Rusiei

O fotografie cu o dronă în aer. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

340 de drone ucrainene au fost lansate către Moscova pe parcursul a 24 de ore, susține primarul Serghei Sobianin. De asemenea, atacurile rusești asupra unei nave civile din portul Odesa și asupra altor două vase din Marea Neagră s-au soldat cu cel puțin trei morți, au anunțat autoritățile ucrainene.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, afirmă că 340 de drone ucrainene au fost lansate către zona din jurul capitalei pe parcursul a 24 de ore, iar majoritatea au fost doborâte de unitățile de apărare antiaeriană la distanță de oraș.

„Peste 50 de drone inamice au fost distruse în drum spre Moscova”, afirmă primarul Sobianin

„Cele mai multe au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la periferiile îndepărtate ale capitalei”, a scris primarul Sobianin pe Telegram. „Peste 50 de drone inamice au fost distruse în drum spre Moscova.”



Dronele ucrainene se apropie în mod constant de capitala Rusiei, iar primarul Sobianin oferă actualizări constante privind numărul aparatelor doborâte de unitățile de apărare antiaeriană, notează Reuters.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii rusești, în special asupra obiectivelor legate de industria petrolieră.

Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra complexului petrochimic Salavat din Munții Ural și asupra rafinăriei Afipski

Armata ucraineană a anunțat marți că a efectuat atacuri cu drone asupra complexului petrochimic Salavat din Munții Ural și asupra rafinăriei Afipski, din sudul Rusiei. Atacurile asupra infrastructurii petroliere au contribuit la apariția unor penurii de benzină în mai multe regiuni ale Rusiei.

La rândul lor, forțele ruse și-au intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone și rachete asupra Kievului.

Rusia a lansat în primele ore ale zilei de marți un nou val de drone și rachete balistice asupra Kievului, acesta fiind al cincilea atac de acest tip asupra capitalei ucrainene în această lună.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, inclusiv o școală și o companie, în timp ce autoritățile locale au raportat mai multe incendii în diferite zone ale orașului.

Ucraina: Trei morţi în atacuri ruseşti asupra unor nave în sudul ţării şi în Marea Neagră (Kiev)

Atacuri ruseşti asupra unei nave civile într-un port din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, şi asupra altor două vase care navigau în Marea Neagră s-au soldat marţi cu cel puţin trei morţi, au anunţat autorităţile ucrainene, relatează AFP.

"În cursul serii, inamicul a lansat un nou atac împotriva instalaţiilor portuare din regiunea Odesa. În timpul atacului, o dronă inamică a lovit o navă civilă aflată sub pavilionul Insulelor Marshall", a afirmat şeful administraţiei militare a regiunii, Oleg Kiper.

"Un incendiu a izbucnit la bord. Din păcate, două persoane au fost ucise în timpul atacului", a continuat el, într-un mesaj pe contul său de Telegram.

Două nave comerciale, lovite în Marea Neagră

Mai devreme în cursul serii, tot pe Telegram, el a transmis că două nave comerciale, una sub pavilion tanzanian şi cealaltă sub pavilion liberian, care navigau în Marea Neagră, au fost lovite de atacuri ruseşti.

"În urma acestui atac, căpitanul uneia dintre nave şi-a pierdut viaţa", a anunţat el, adăugând că ceilalţi 11 marinari au fost evacuaţi şi că trei dintre ei au fost răniţi.

Oleg Kiper nu a precizat naţionalitatea victimelor atacurilor. El a subliniat că cele două nave vizate în Marea Neagră navigau de-a lungul coridoarelor prevăzute pentru exporturile de cereale din Ucraina, în ciuda războiului.

"Fiecare dintre aceste atacuri cinice ale inamicului constituie o crimă de război împotriva populaţiei paşnice, a navigaţiei civile şi a securităţii alimentare mondiale", a denunţat el.

Rusia bombardează regulat Odesa

Armata rusă bombardează foarte regulat infrastructurile portuare ucrainene, în special în regiunea Odesa.

La rândul lor, forţele ucrainene şi-au intensificat în ultimele zile atacurile asupra navelor din Marea Azov, o zonă maritimă care constituie o cale de transport importantă pentru produsele agricole ruseşti vândute în străinătate, dar şi pentru aprovizionarea Crimeei anexate.

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