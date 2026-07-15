Descinderi la Casa de Pensii București. "Tun" de peste 7 milioane de lei cu adeverințe de muncă false. UPDATE: Precizările DIICOT - Foto

Sursa foto: DIICOT

Procurorii DIICOT au descins miercuri la sediul Casei de Pensii a Municipiului București, dar și la alte zeci de adrese, într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în falsificarea adeverințelor de vechime în muncă.

UPDATE: Precizările DIICOT

"Astăzi, 15 iulie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au pus în aplicare 30 de mandate de percheziţie, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2018, pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale, reprezentate de declaraţiile fiscale D 112 (declaraţia privind obligaţia de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare şi implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei.

Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracţional au folosit asociaţii nonprofit fără activitate, societăţi comerciale de tip fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei.

Prin depunerea acestor declaraţii fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceştia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.

Astfel, deşi beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la societăţile comerciale şi la asociaţiile nonprofit controlate de membrii grupului infracţional organizat, în urma depunerii declaraţiilor, aceştia au dobândit în mod fictiv şi retroactiv această calitate.

Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate, pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane (beneficiari).

De asemenea, aceste declaraţii au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând sa crească până în prezent.

Urmarea acestor acţiuni, Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.

Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependenţa pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reuneşte 7 membri, doi dintre ei fiind funcţionari publici.

De asemenea, din probele administrate a reieşit faptul că grupul infracţional organizat, la diferite date, a fost sprijinit de alţi 13 suspecţi, cu rol de susţinere, dezvoltare şi sprijin, toţi aflaţi sub coordonarea palierului central.

Membrii constituenţi, cu rol decizional şi de coordonare, au identificat, direct sau prin intermediul celorlalţi membri ai grupului, asociaţii nonprofit şi societăţi comerciale ale căror situaţii contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situaţie financiară precară, ale căror date de identitate au fost folosite pentru a fi interpuse în relaţiile cu instituţiile statului, precum şi persoane interesate să obţină vechime fictivă în muncă în scopul obţinerii de beneficii.

Aceştia au introdus şi validat în sistemele informatice ale instituţiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat şi plata contribuţiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat şi introdus în sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală declaraţiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem.

Totodată, membrii nucleului au stabilit înţelegeri cu privire la modalitatea de valorificare şi plată a serviciilor oferite de grupare şi au colectat sumele de bani.

Palierele secundare, alături de atribuţiile atribuite de către nucleu (identificare de societăţi şi persoane, generarea de documente şi colectarea de sume de bani), au avut şi rolul de a intermedia schimbul de informaţii dintre beneficiari şi membrii grupării, cu privire la documentele necesare realizării activităţii şi au oferit consultanţă juridică de specialitate în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obţină vechime nereală în muncă în scopul rezolvării unor situaţii punctuale.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Teleorman, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Sursa fotografiilor: DIICOT

Știrea inițială:

Procurorii DIICOT descind miercuri la sediul Casei de Pensii a Municipiului București, potrivit unor surse judiciare citate de România TV.

Perchezițiile au loc într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în falsificarea adeverințelor de vechime în muncă, documente utilizate ulterior pentru obținerea unor drepturi de pensie și a altor beneficii, transmite DIICOT.

Prejudiciu de peste 7 milioane de lei

Prejudiciul estimat ar depăși 7 milioane de lei, fiind calculat până la nivelul anului 2024, potrivit sursei citate.

România TV relatează că în dosar sunt vizați un angajat, un expert judiciar, un contabil și reprezentanți ai mai multor societăți comerciale. Aceștia sunt suspectați că ar fi avut roluri diferite în circuitul documentelor falsificate.

Procurorii DIICOT ar fi găsit la percheziții inclusiv arme și teancuri cu bani. Suspecții ar fi cerut pentru emiterea unei false adeverințe de muncă sume cuprinse între 15 mii de lei și 50 de mii de lei.

După finalizarea perchezițiilor, persoanele vizate vor fi conduse la sediul central al DIICOT, unde vor fi audiate, iar procurorii vor decide măsurile procesuale care se impun.

Precizăm că până la această oră, DIICOT nu a prezentat oficial detalii despre această operațiune. DC NEWS va reveni cu informații atunci când va fi emis un comunicat cu rezultatele perchezițiilor.