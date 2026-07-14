Nicuşor Dan, anunţ după ce a participat la festivităţile de Ziua Franţei: Reafirmăm parteneriatul strategic şi relaţia de prietenie privilegiată

Sursa: Nicuşor Dan, X

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut un anunţ important după ce a participat la festivităţile de Ziua Naţională a Franţei.

"Este o deosebită plăcere să particip, în această zi de 14 iulie, la Paris, la ceremoniile prilejuite de Ziua Națională a Franței, la invitația președintelui Emmanuel Macron. În acest an centenar al Tratatului de Amiciție româno-francez, ne reafirmăm astfel Parteneriatul Strategic și relația de prietenie privilegiată dintre România și Franța, fundamentate pe o cooperare aprofundată în plan politic, economic și de securitate.

Sunt bucuros și mândru că militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” participă, alături de camarazii lor francezi și de cei din multe alte țări aliate și partenere, la parada de pe Champs-Élysées. Aceasta este o dovadă în plus a prieteniei româno-franceze și a solidarității noastre aliate.”, a scris Nicuşor Dan pe X.

Franţa a sărbătorit marţi Ziua Naţională printr-o paradă la care a fost prezent şi preşedintele Nicuşor Dan.

Un detaşament de onoare al Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" a reprezentat România, anul acesta, la Parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Franceze.

Detaşamentul de onoare a fost comandat de maiorul Valentin Stan, locţiitorul comandantului Batalionului 2 Ceremoniale, Onoruri Militare şi Intervenţie din cadrul Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul".

Ultima participare a militarilor Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" la Parada militară organizată la Paris, cu prilejul Zilei Naţionale a Franţei, a avut loc în anul 2022.

La rândul lor, militarii francezi au participat, în ultimii ani, la Parada militară organizată la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României.