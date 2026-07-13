Premierul Ungariei vrea să-l demită pe președinte. Acuzația care zguduie scena politică - Agerpres

Parlamentul Ungariei urmează să aprobe luni un amendament constituţional propus de guvernul premierului Peter Magyar pentru a-l înlătura pe preşedintele Tamas Sulyok, despre care Magyar susţine că este o "marionetă" a fostului premier Viktor Orban, relatează Reuters.

Actul normativ - care survine după ce Magyar a pus capăt guvernării de 16 ani a lui Orban în urma unei victorii electorale zdrobitoare în aprilie - face parte din eforturile noului premier de a demonta bastioanele puterii lui Orban, demers pentru care afirmă că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor.

Preşedintele ungar deţine doar prerogative limitate de a bloca legi prin veto sau de a solicita revizuirea acestora, însă reprezintă o figură simbolică importantă.

Partidul lui Magyar, Tisza, deţine o supermajoritate în parlament, ceea ce îi permite să modifice Constituţia şi să anuleze schimbările operate de Orban, despre care susţine că au subminat democraţia. Executivul lui Magyar a acţionat rapid, suspendând săptămâna trecută emisiunile de ştiri ale televiziunii şi radioului publice, în cadrul unei reforme menite să asigure independenţa mass-mediei publice.

Ultimatum pentru președintele Tamas Sulyok

Sâmbătă, într-o postare pe Facebook, premierul ungar a anunţat că parlamentul va aproba luni amendamentul constituţional pentru înlăturarea lui Sulyok, iar dacă acesta din urmă nu semnează actul normativ în termen de cinci zile, va fi iniţiată o procedură de suspendare din funcţie.

Sulyok, care a activat timp de 10 ani ca judecător al Curţii Constituţionale înainte ca parlamentul să-l numească preşedinte în 2024, a declarat că nu are nicio agendă politică.

Preşedintele s-a opus amendamentului, solicitând o evaluare din partea Comisiei de la Veneţia - un organism consultativ al Consiliului Europei specializat în drepturile omului, care analizează dacă modificările constituţionale sunt democratice. Comisia de la Veneţia a refuzat să comenteze.

Fidesz protestează, iar Parlamentul se pregătește de vot

Joia trecută, partidul Fidesz al lui Orban a organizat un protest în sprijinul lui Sulyok. Orban nu a participat la eveniment.

Magyar, al cărui guvern plănuieşte o reformă constituţională în această toamnă, urma să se adreseze parlamentului la ora locală 13:00, înainte de votul asupra proiectului de lege, care limitează totodată mandatele parlamentarilor la 12 ani. Proiectul precizează că scopul este asigurarea "premiselor pentru restabilirea democraţiei constituţionale".

Amendamentul ar pune capăt imediat mandatului lui Sulyok, invocând "pierderea gravă a încrederii" societăţii în persoana sa. Parlamentul ar urma să aleagă un nou preşedinte până la intrarea în vigoare a unei noi constituţii sau pentru o perioadă de maximum cinci ani.