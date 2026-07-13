BANCUL ZILEI: Examen la CFR

Bancul zilei. Un tip se prezintă la CFR, pentru examen la la macazuri.
Inspectorul CFR îl întreabă:
-Ce ai facem dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
-Aș trece un tren pe altă linie!
-Și dacă macazul este defect?
-Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
-Și dacă nici asta nu funcționează?
-Aș fugi la gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
-Și dacă acesta nu răspunde?
-Dau fuga în oraș la unchiul Ionel.
-De ce?
-Pentru că acesta are 90 de ani, și la vârsta lui are singura șansă de a vedea de aproape două trenuri care se ciocnesc.