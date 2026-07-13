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BANCUL ZILEI: Examen la CFR

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 13 Iul 2026
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banc

Bancul zilei. Un tip se prezintă la CFR, pentru examen la la macazuri.

Inspectorul CFR îl întreabă:

-Ce ai facem dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

-Aș trece un tren pe altă linie!

-Și dacă macazul este defect?

-Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

-Și dacă nici asta nu funcționează?

-Aș fugi la gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

-Și dacă acesta nu răspunde?

-Dau fuga în oraș la unchiul Ionel.

-De ce?

-Pentru că acesta are 90 de ani, și la vârsta lui are singura șansă de a vedea de aproape două trenuri care se ciocnesc.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Dilema unui bărbat

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