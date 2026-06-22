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BANCUL ZILEI: Recompensa bunicii

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 22 Iun 2026
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Bancul zilei. Bunicii merg în vizită la nepoți, unde rămân peste noapte.

Bunicul găsește în dulapul de medicament un flacon cu Viagra, întrebându-și nepotul  dacă poate să folosească o pastilă.

-Nu cred că ar trebui să iei una, bunicule. Sunt foarte puternice și scumpe.

-Cât costă una, întreabă bătrânul?

-10 euro pastila, răspunde nepotul.

-Nu mă interesează, răspunde bunicul. Tot vreau să încerc una, iar dimineața, înainte de a pleca,  o să las banii sub pernă.

A doua zi, nepotul găsește sub pernă 110 euro, după care își sună pe bătrân.

-Ți-am explicat că o pastilă costă doar 10 euro, nu 110 euro!

-Știu, spune bunicul, 100 de euro e de la bunica!

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