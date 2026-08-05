De ce a mințit Ilie Bolojan? Victor Ponta ne dă răspunsul

De ce a mințit Ilie Bolojan? Victor Ponta ne dă răspunsul.

Producătorul auto Ford a anunţat, marţi, de ce a oprit temporar producţia în România. Afirmațiile sunt în contrast cu ce a declarat, luni, premierul interimar demis Ilie Bolojan.

Anterior, premierul român Ilie Bolojan a declarat, după o întâlnire de criză cu mari consumatori de energie din industrie, că producătorii auto, inclusiv Ford, suspendă producţia în România din cauza crizei de energie cu care se confruntă ţara. Alte companii urmează exemplul, a adăugat el, scrie DPA.

L-am întrebat pe Victor Ponta de ce minte Ilie Bolojan.

„Cred că și domnul Bolojan, și ce a mai rămas din guvernul domniei sale, de fapt, nu înțeleg absolut deloc fenomenele economice. Nu înțeleg că nu te bucuri când se opresc fabricile. Nu înțeleg că, dacă tot mărești taxe și impozite, firmele o să aibă profit mai mic sau o să-și ascundă profitul. Nu înțeleg că, așa cum spune vorba veche, trebuie să dai de mâncare vacii înainte să o mulgi. Ei doar au muls-o, iar acum vaca este pe moarte.

Iar povestea cu Ford și cu Dacia... Probabil că a vrut, într-o manieră populistă, să arate, vezi Doamne, că ei au oprit activitatea din cauza asta. Sigur că nu au oprit din acest motiv.

De fapt, problema este că absolut nicio companie, Dacia, Ford sau oricine altcineva, nu are de ce să investească în România atâta timp cât avem cel mai mare preț la energie din Europa”, a zis premierul Victor Ponta într-un TikTok pe DC News.

„Dar nu credeți că Bolojan vrea să ascundă ceva? Untold merge, festivalurile merg și, totuși, el ne spune să scoatem din priză aparatele de aer condiționat și să facem economie”, a zis Anca Murgoci.

„E o gândire a lui și a celor din jurul său: că, cu cât tai mai mult, cu atât o să te laude Bruxelles-ul sau, nu știu, influencerii de pe Facebook. În general, influenceri care acum sunt prin Monaco, prin Maldive sau prin alte părți. Dar te laudă pe Facebook. Este o gândire greșită. Este o gândire care nu are legătură cu realitatea economică și cred că distrugerea mediului de afaceri, începută anul trecut prin majorările de taxe și continuată anul acesta cu dezastrul din energie, ne duce, pe termen mediu, către un faliment ca țară. O să stingem lumina, la propriu și la figurat”, a zis Victor Ponta.

„Cu veștile acestea proaste, vă invităm să rămâneți pe DC News”, a conchis Anca Murgoci.

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Producătorul auto Ford a anunţat marţi de ce a oprit temporar producţia în România. Afirmațiile sunt în contrast cu ce a declarat, luni, premierul interimar demis Ilie Bolojan.

„Una dintre măsurile pe care o parte dintre companii le-au pus deja în practică este intrarea în mentenanță și efectuarea de reparații. Două companii importante, mari consumatoare, Dacia și Ford, au, începând de astăzi, producția oprită până în data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie va fi luată și de alte câteva companii, astfel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie în orele de seară.



De asemenea, fac un apel către autoritățile locale și către toate instituțiile publice ca, în orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri și de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune pentru iluminatul public să regleze intensitatea luminoasă, astfel încât, prin reducerea acesteia, să genereze economii între ora 21:00, când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și ora 23:00.



Mulțumesc tuturor românilor care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani și în fața căreia, dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, fiecare autoritate și fiecare familie face o mică economie, aceste economii se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii: cei casnici, instituțiile, spitalele și marile companii”, a zis Ilie Bolojan. Ford l-a contrazis: https://www.dcnews.ro/ford-il-contrazice-pe-ilie-bolojan-de-ce-a-decis-compania-sa-suspende-productia-in-romania_1073736.html

„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 22:00-23:00, când nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a zis Ilie Bolojan întrebat dacă face economie la energie.