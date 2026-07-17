Dan Dungaciu, răspuns pentru PSD după ce Sorin Grindeanu a spus că nu mai este exclusă o alianţă la guvernare

Foto: Agerpres

Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte AUR, răspunde după ce Sorin Grindeanu a spus că PSD nu mai exclude o guvernare cu AUR.

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, afirmă că PSD nu poate pretinde că doreşte un dialog politic serios cu AUR în timp ce adoptă o atitudine pe care o califică drept arogantă şi lipsită de respect. Acesta susţine că, înainte de orice discuţie privind o eventuală colaborare, PSD trebuie să ofere răspunsuri clare în privinţa unor teme de interes major pentru România şi să îşi asume public propriile poziţii.

"Conducerea PSD a moştenit de la PSD-ul anilor '90 doar aroganţa. Cum poţi să pretinzi că vrei să discuţi cu AUR despre eventuale parteneriate politice şi să începi prin a-i spune că vrei să-l reeduci? Domnul Grindeanu ne spune că n-ar înţelege care sunt poziţiile AUR pe anumite probleme, legate de Uniunea Europeană, Ucraina sau Rusia. Dacă domnul Grindeanu nu înţelege documentele noastre doctrinare şi poziţiile liderilor AUR pe aceste probleme, care sunt suficient de clare, poate că aceste texte nu i se adresează. Şi să citească şi să frecventeze alte tipuri de texte pe care le doreşte, de la "Revoluţie şi Reformă" sau "Marele Şoc", până la doctrina PSD. Mi se pare cel puţin un gest nechibzuit, ca să nu spun de-a dreptul arogant.

Astfel că, dacă PSD doreşte o discuţie cu noi, să-şi clarifice neîntârziat poziţia partidului faţă de câteva probleme:

Alegerile prezidenţiale anulate din decembrie 2024.

Poziţia faţă de contractele SAFE, în special cu Germania, unde o companie germană a primit 6-7 miliarde de euro. Cea mai mare sumă primită vreodată de Germania pentru un contract de înarmare.

Legislaţia PNRR, inclusiv problema legii salarizării.

Dacă este de acord cu desecretizarea sprijinului financiar pe care România l-a acordat până astăzi Ucrainei, pentru a înlătura orice suspiciuni şi orice discuţii legate de posibila corupţie care ar putea să apară pe direcţia România-Ucraina.

Şi nu în ultimul rând, să ne explice de cât timp are nevoie PSD sau conducerea PSD ca să-şi dea seama că a pune preşedintele, ministrul de externe şi ministrul apărării de la acelaşi partid, adică de la USR, este nociv pentru România. Le-a trebuit aproape un an de zile să-şi dea seama că predarea funcţiilor strategice unui partid ca USR este grav pentru România. E cam mult.

Prin urmare, dacă PSD vrea să discute cu noi, să dea un răspuns şi să-şi clarifice poziţiile faţă de aceste probleme pe care le-am invocat", a declarat prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, conform unui comunicat de presă al partidului AUR.