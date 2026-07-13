Kelemen Hunor, detalii de la întâlnirea cu liderii politici și Nicușor Dan. Cu ce propunere a mers UDMR la Cotroceni

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR Kelemen Hunor a vorbit, luni, despre propunerile discutate la Palatul Cotroceni între liderii politici și președintele Nicușor Dan, după ce și această rundă de consultări privind formarea unui nou guvern a eșuat.

Kelemen Hunor a descris atmosfera de la întâlnirea cu ceilalți lideri politici și cu președintele Nicușor Dan drept „bună, zen”, deși partidele nu au ajuns, nici astăzi, la un consens privind viitorul guvernării.

Cu toate că și președintele, de asemenea, a fost „răbdător, mediator”, președintele UDMR a admis că nu a ajuns la un numitor comun cu ceilalți lideri politici: „Din păcate, nu am ajuns la o soluție”.

„Am luat la rând variantele, dar rămânem în blocajul bine-cunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte”, a adăugat acesta.

Varianta UDMR pentru ieșirea din criza politică

Acesta a precizat și care au fost propunerile partidului în cadrul discuției de luni, spunând: „Am propus să mergem etapizat și, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu, ceea ce s-a vehiculat în presă. Asta i-ar ajuta pe colegii din PNL și USR să pună în paranteză de deciziile luate în congres și în forurile statutare vizavi de PSD, fiindcă, în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung.

Asta ar veni în ajutorul PNL-ului, USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie-octombrie-noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, și se poate merge cu guverne minoritare. Eventual, în ultimul an - 2028, cu un guvern tehnocrat, care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile din 2028. În orice variantă pe care o analizăm astăzi nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă pănâ în 2028 - trebuie să înțelegem și acest lucru, să ținem cont de această realitate politică parlamentară, această fragmentare care s-ar repeta și la anticipate”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Răspunsul liderilor politici la propunerea UDMR

„Nu vreau să intru eu în amănunte, dar n-aș considera că varianta este închisă. Nu vreau să spun cine și cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost - și vorbesc despre lideri, nu despre președinte, pentru că n-a avut nimic de comentat și cred că el ar accepta această variantă, - ar fi cea mai bună în acest moment și pentru președinte, și pentru țară.

Eu am spus că avem o singură treabă, dincolo de a pune miniștri și de administra câte un portofoliu. Liderii politici au responsabilitatea, misiunea de a construi o societate funcțională și cât de cât sănătoasă. Pe această metodă de a arunca și a împrăștia vinovăția, de discursul urii nu vom rezolva această chestiune. Cresc cei care trăiesc din ură și din dezbinare. Și noi ar trebui să ne dăm seama că aici nu e vorba de Grindeanu, Bolojan, Kelemen sau Fritz, ci de țară. De a duce țara din etapă în etapă pentru a o scoate din această situație dezastruoasă. Nu e o situație bună, nu e una rea, e dezastruoasă”, a mai spus liderul UDMR, întrebat care a fost reacția liderilor politici la planul propus de UDMR.

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