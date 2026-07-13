Legea Anastasia a împlinit 3 ani de la intrarea în vigoare. Robert Cazanciuc: A intervenit o relaxare în rândul șoferilor. Crește numărul deceselor

Robert Cazanciuc, senator PSD. Sursa foto: Agerpres

Legea Anastasia a împlinit astăzi, 13 iulie, trei ani de la intrarea în vigoare, iar senatorul PSD Robert Cazanciuc lansează un avertisment.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc spune, în ziua în care Legea Anastasia împlinește trei ani de la intrarea în vigoare, că aceasta și-a atins scopul și a redus numărul accidentelor fatale provocate de șoferi aflați sub influența alcoolului, dar avertizează că ultimele statistici oficiale ale Poliției arată că în ultima perioadă a intervenit o oarecare relaxare în rândul șoferilor în privința respectării acestei legi.

"Trei ani în care inițiativa și-a atins scopul, reducând numărul de morți pe șosele provocate de conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis. Asta și grație unei campanii susținute de conștientizare a efectelor legii - închisoarea cu executare – derulate la nivel național.

Ce arată ultimele statistici

Ultimele statistici oficiale ale Poliției arată însă că a intervenit o oarecare relaxare în rândul șoferilor în privința respectării legii. Dacă, timp de doi ani, imediat după derularea campaniei, am avut o scădere importantă a numărului de accidente mortale produse șoferi băuți, drogați sau fără permis, acum, la trei ani de la intrarea în vigoare a legii, se înregistrează o creștere a numărului de decese, în cazul șoferilor fără permis chiar de 48%.

Cele mai grave accidente rutiere nu se produc pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, ci pe drumurile județene, între localități, unde există un fel de „No Man's Land”, în care șoferii se cred zmei, știind că acolo este rar cineva care să-i controleze.

Campania națională de conștientizare a efectelor Legii Anastasia, relansată

Din această cauză, am decis să relansez campania națională, începând cu difuzarea unui clip de promovare pe posturile de radio și televiziune, creat cu sprijinul partenerilor de la Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România și distribuit către posturile radio și tv cu ajutorul Consiliului Național al Audiovizualului, care a decis, în ședința de săptămâna trecută, că această campanie este de interes public general.

Astfel, CNA recomandă posturilor de radio și televiziune locale, regionale și naționale să difuzeze videoclipul timp de 6 luni. Sper ca un număr cât mai mare de posturi radio și tv să mediatizeze acest clip în fiecare colț al României, pentru a-i responsabiliza nu doar pe cei care se urcă la volan, ci și pe cei din preajma lor care trebuie să-i atenționeze asupra pericolelor la care se expun.

Cazanciuc, despre tragedia din Timiș

Decizia mea de a relansa campania a coincis, din păcate, cu tragedia produsă în Timiș, unde un șofer băut a ucis o fetiță de 10 ani și a rănit-o grav pe sora acesteia.

Este incredibil de ușor de salvat o viață dacă îl impiedicăm pe cel de lângă noi să se urce la volan dacă știm că a consumat alcool. Scopul Legii Anastasia nu a fost de a trimite oamenii la închisoare, ci de a salva vieți!", a scris Robert Cazanciuc pe pagina sa de Facebook.