Nouă rundă de negocieri la Cotroceni. Liderii fostei coaliţii de guvernare, întâlnire cu Nicuşor Dan / Numele de premier care ar putea împăca taberele

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Liderii fostei coaliţii de guvernare se întâlnesc cu preşedintele Nicuşor Dan, la Cotroceni.

Luni dimineața, începând cu ora 09:00, liderii fostei coaliţii de guvernare se întâlnesc cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

Potrivit agendei şefului statului, acesta va discuta cu preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi cu liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

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Noua rundă de negocieri vine după ce criza guvernamentală s-a adâncit și mai mult în ultima perioadă. Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou Executiv, deocamdată fără succes.

Reamintim că inițial pentru funcția de prim-ministru a fost desemnat Eugen Tomac, dar ulterior acesta şi-a depus mandatul. Apoi, a fost desemnat pentru această funcţie liberalul Adrian Veştea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcţie.

Nicușor Dan: Eu nu simt că se degajează o soluţie

Zilele trecute, într-o conferinţă de presă susţinută după ce a participat la Summitul NATO de la Ankara, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluţie pentru ieşirea din criza politică. El a explicat că, în această perioadă, a avut discuţii "cu toată lumea", iar liderii partidelor l-au informat despre discuţiile pe care le-au avut între ei.

"În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluţie. (...) La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd şi o să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate", a afirmat şeful statului.

Cele două propuneri de premier aflate pe masa lui Nicușor Dan

Mai mult, Nicuşor Dan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier - Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan - nu au şanse să strângă o majoritate parlamentară.

"Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier despre care să ştiu că nu are nicio şansă să strângă majoritatea. Şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritate. Şi nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine", a mai spus Nicușor Dan.

Numele de premier care ar putea împăca ambele tabere

În acest context, unele surse politice au susținut în ultimele zile că Alexandru Nazare ar putea fi numele de premier care să împace ambele tabere de dragul unei stabilități guvernamentale.

Reamintim totuși că Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a comentat posibila nominalizare în funcția de premier a lui Alexandru Nazare. El a susținut că AUR l-ar vota pe Alexandru Nazare ca premier al României cu o singură condiție: Să se înscrie în AUR.