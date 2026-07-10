Ghiozdanul lui Ilie Bolojan pentru Cotroceni. Ce au pus în el Anca Murgoci și Bogdan Chirieac / video

După ce Anca Murgoci l-a trimis pe Bogdan Chirieac în concediu și n-a vrut să plece, un cititor i-a zis că mai bine i-ar face bagajul lui Ilie Bolojan.

Zis și făcut: Anca Murgoci și Bogdan Chirieac s-au apucat de făcut bagaje pentru Ilie Bolojan. Dar nu orice bagaje, ci un rucsac pentru că, după cum bine știți, Ilie Bolojan și Nicușor Dan poartă mereu rucsac. Și carnețel.

Totul a pornit după ce internauții au reacționat la un clip anterior în care Anca Murgoci îi făcuse bagajul lui Bogdan Chirieac.

„M-au certat internauții că v-am făcut bagajul să plecați”, i-a spus jurnalista analistului politic.

„Eu stau în Casa Scânteii, nu vă deranjez, adică la muncă mereu”, a răspuns, în glumă, Bogdan Chirieac.

Anca Murgoci a explicat apoi că un cititor i-a propus să îi facă, în schimb, bagajul lui Ilie Bolojan.

„M-am gândit să vă provoc să-i facem împreună ghiozdanul lui Ilie Bolojan, pentru momentul în care îl va învinge pe George Simion la alegerile prezidențiale”, a spus Anca Murgoci.

Iată dialogul dintre Anca Murgoci și Bogdan Chirieac:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, m-au certat internauții că v-am făcut bagajul să plecați.

Bogdan Chirieac: Eu stau în Casa Scânteii, nu vă deranjez.

Anca Murgoci: Oamenii au crezut că vrem să scăpăm de dumneavoastră, dar așa ceva... niciodată. Revenind: Dar, în schimb, un cititor, cred că domnul Adrian, mi-a zis: „De ce nu-i faci bagajul lui Ilie Bolojan?” Și, pentru că toți cei care ajung la Cotroceni și la Palatul Victoria umblă cu un ghiozdan, m-am gândit să vă provoc să-i facem împreună ghiozdanul lui Ilie Bolojan, pentru momentul în care îl va învinge pe George Simion la alegerile prezidențiale.

Bogdan Chirieac: Noi, USR-iștii, avem rucsăcel.

Anca Murgoci: Da, și Nicușor Dan are. Dar și Ilie Bolojan are.

Bogdan Chirieac: Nicușor Dan a înființat USR-ul, deci are uniformă. Deci îi facem ghiozdanul lui Ilie Bolojan?

Anca Murgoci: Dar ați auzit pentru ce? Să-l trimitem la Cotroceni. Nu credeți că îl va bate măr pe George Simion la prezidențiale?

Bogdan Chirieac: Ba eu cred că da. Nu știu dacă „măr”, dar, în orice caz, prima șansă o are Ilie Bolojan. Nu știu ce face Simion, dar înțeleg că Ilie Bolojan vrea să scape repede de Nicușor Dan. George Simion a anunțat că vrea să-l suspende pe Nicușor Dan.

Anca Murgoci: Haideți, momentan, să ne oprim la ghiozdanul lui Ilie Bolojan. Ce punem acolo? M-am gândit că, pentru că dumneavoastră spuneți mereu că situația economică este dezastruoasă, să punem o pușculiță cu euro.

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Bogdan Chirieac: Da, da, trebuia să puneți 500 aici, nu 50.

Anca Murgoci: Atât s-a putut.

Bogdan Chirieac: E bine și așa. Atât s-a putut. E bine că mai pică ceva de la... SAFE, de la vreo companie ceva... Să aibă omul unde să pună...

Bogdan Chirieac: Corect. Aruncați-o aici.

Anca Murgoci: Și mai avem.

Bogdan Chirieac: Da, mai punem și altceva. Că dacă are bani, are de toate.

Anca Murgoci: Doar Dumnezeu ne mai poate ajuta în multe situații.

Bogdan Chirieac: Am văzut că este un om credincios. Am văzut-o și pe mama domniei sale. Este o doamnă foarte credincioasă. Asta ajută. Nu aveți un alt buzunăraș, să nu punem lângă bani?

Anca Murgoci: Nu, o să rămână aici. Și, pentru că domnul Nicușor Dan ne-a învățat că are mereu un carnețel la el, punem și un carnețel.

Bogdan Chirieac: Bun carnețel. Aici trebuie să scrii: „Contractul cutare... Aici se ocupă doamna Oana Gheorghiu”. Zic și eu la întâmplare. „Aici se ocupă domnul Mihai Jurcă”. Zic tot la întâmplare. Foarte bună agenda. Le dau și un pix?

Bogdan Chirieac: Puneți și un pix. Pixul, de la mine, cu drag.

Anca Murgoci: Dacă are nevoie de ajutor...

Bogdan Chirieac: Nu, Ilie Bolojan nu are nevoie de ajutor. Noi avem nevoie de ajutor. Dar când cheamă oamenii să-l slujească, valetul, sclavul, nu știu ce, face așa cu clopoțelul.

Anca Murgoci: Și, pentru că vrem un președinte care chiar să iubească România, ne-am gândit și la o șapcă cu „România”.

Bogdan Chirieac: E cam mică pentru capul domnului Bolojan. Are capul mare. Și cred că s-a făcut și mai mare în ultima vreme. Să o țină pe vârful capului. Vreau doar să spun că nu este un rucsac greu.

Anca Murgoci: Da, nu am pus prea multe. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm să ne spuneți în comentarii cine credeți că ar câștiga o confruntare prezidențială între George Simion și Ilie Bolojan și ce ați mai pune în rucsacul lui Ilie Bolojan. Acceptăm idei. Vă invităm să le scrieți în comentarii.