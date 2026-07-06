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Criza din fosta coaliție de guvernare se adâncește cu fiecare declarație publică. Replică din PNL după apelul lui Grindeanu

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 06 Iul 2026
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Sorin Grindeanu/ Inquam Photos, Octav Ganea

Sorin Grindeanu a făcut apel către liberali să facă un pas în spate față de deciziile „fără PSD la guvernare”. A avut răsunet în partidul liberalilor, dar nu și efectul dorit.

”Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD. Alături de AUR, PSD a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, iar în paralel a încercat, prin șantaj politic, presiuni și jocuri de culise, să slăbească și să dezbine PNL. Astăzi se comportă ca și cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat.

Cine își închipuie că PSD și-a schimbat peste noapte modul de a face politică ignoră realitatea ultimilor ani.

PNL a venit cu singura soluție serioasă și responsabilă: un Acord pentru România, prin care toate partidele să își asume în mod public prioritățile naționale și obligația de a le susține în Parlament și la guvernare. Propunerea noastră este clară: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD. Este o soluție echilibrată, care oferă României stabilitate fără a obliga partidele să intre într-o alianță lipsită de credibilitate.

În schimb, PSD continuă să creadă că poate dicta altor partide ce decizii să ia și cum să se organizeze. Este o atitudine profund nedemocratică, care trădează aceeași mentalitate de control, aroganță și abuz de putere care a definit PSD de-a lungul existenței sale. Reflexele autoritare nu dispar prin declarații de presă, iar PSD demonstrează încă o dată că nu s-a desprins de ele” a reacționat liberalul Alexandru Muraru după declarațiile lui Sorin Grindeanu, din această seară, pe care le puteți citi aici: Deblocarea crizei guvernamentale, la mâna PNL. Sorin Grindeanu cere "un prim pas de bună-credință": Altfel nu-i cred!

Așa cum dorința PNL este de neclintit, așa este și PSD-ul. Sorin Grindeanu a reiterat, în această seară, că nu vor vota un Guvern fără PSD. 

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