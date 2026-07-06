Criza politică alimentează scenariul unei schimbări la Cotroceni înainte de 2030: Planul lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Se anunță noi turbulențe pe scena politică, în contextul în care un personaj politic pare că vrea cu orice preț scaunul de președinte, mai repede de anul 2030 când se încheie mandatul lui Nicușor Dan!

Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat, într-o intervenție telefonică la România TV, că actuala criză politică ar putea avea miză în ascensiunea lui Ilie Bolojan către funcția de președinte al României, afirmând că acesta nu ar aștepta până la finalul mandatului legal lui Nicușor Dan în 2030.

Bogdan Chirieac: Bolojan țintește scaunul de la Cotroceni. Și nu va aștepta până în 2030

„Totul se întâmplă ca actualul premier demis să devină numărul 1 în stat?”, a întrebat moderatoarea de la România TV.

„Exact așa! Era evident acest lucru de când a început criza. Bine, se face lucrul acesta și grație măsurii neinspirate a PSD-ului, de a-l demite pe Bolojan în această primăvară. Demiterea trebuia să aibă loc toamna trecută, or în această toamnă, după ce se termina PNRR-ul, de pe 31 august. Dincolo de acest aspect, Bolojan țintește scaunul de la Cotroceni și să nu credeți că va avea răbdare până în 2030, când se termină mandatul legal al președintelui Nicușor Dan. Mi-e teamă că vor încerca o suspendare a președintelui, ceea ce, pentru România, va fi un lucru extrem de rău.

Scenariul cu alegeri anticipate, iar președintele suspendat

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că alegerile parlamentare anticipate devin tot mai probabile, în contextul lipsei de înțelegere între partide și al adâncirii crizei economice.

„Parlamentul ar putea fi demis, oficial nu mai avem guvern și să nu mai avem nici președinte? Ce vor zice străinii despre țara asta?”, a întrebat moderatoarea.

„Nu se vor întâmpla toate în același timp. Probabil nu vor avea curajul să îl suspende pe președinte în cursul acestui an, adică nu vom avea concomitent, dacă vom avea, și alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare. Dar perspectiva alegerilor parlamentare, respinsă corect de președintele Nicușor Dan, este tot mai actuală. Se pare că nu găsim altă soluție crizei în care suntem. Nu există, pur și simplu, înțelegere între partide. Sunt prea mari scindările și dacă s-ar înțelege ar fi un guvern pe câteva luni, fiindcă situația economică s-a depreciat mult, nemulțumirile populare sunt la cele mai înalte niveluri. Ne așteptăm la mari mișcări de stradă, la începutul toamnei. Lucrurile acestea vor avea reverberații mari în Parlamentul României și pe scena politică”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

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