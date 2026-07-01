Viitoarele negocieri pentru Guvern „pleacă de la oferta” lui Sorin Grindeanu. Bogdan Chirieac: E o propunere importantă

De la stânga la dreapta: Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Sorin Grindeanu (PSD) / Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac crede că viitoarele negocieri pentru formarea unui nou guvern vor avea la bază propunerea lansată miercuri de președintele PSD, Sorin Grindeanu, către ceilalți lideri politici.

Sorin Grindeanu a spus, miercuri, că va semna orice acord politic cu celelalte partide, indiferent de condițiile impuse în document. Această propunere este una importantă, spune analistul politic Bogdan Chirieac, care consideră că declarațiile făcute de președintele PSD redau „disperarea situației din România de astăzi”.

Mai mult, punctează Bogdan Chirieac, mișcarea lui Sorin Grindeanu de astăzi reprezintă „o negociere publică în fața electoratului de la care pleacă” următoarele discuții pentru formarea unui nou guvern.

Bogdan Chirieac: „E o propunere importantă, oferta de negociere de la care se pleacă”

„Eu cred că această conferință de presă a domnului Sorin Grindeanu este fix în această idee, doar că este o negociere publică în fața electoratului. Nu este o negociere privată, directă cu Ilie Bolojan. Mie mi se pare importantă și această propunere - un acord pe care dânsul îl semnează imediat cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz pentru un guvern minoritar PSD, adică ceea ce a cerut Ilie Bolojan în urmă cu două săptămâni și spunea că PSD nu vrea să-și asume.

Cu orice condiții a spus! Cu orice condiții semnăm imediat acordul, așa a spus Sorin Grindeanu. Asta înseamnă că sunt acele condiții despre care s-a vorbit: să nu se depășească deficitul, să nu micșoreze taxele și impozitele; veniseră cu niște idei în sensul conducerii sau continuării politicii lui Ilie Bolojan, doar că la timonă s-ar afla Sorin Grindeanu și PSD. Mie mi se pare că este oferta de negociere de la care se pleacă.

Mai departe, nu înțeleg de ce Bolojan nu s-a prezentat ieri la Senat. Asta este chiar trădare de țară ca să nu treci legile cerute în PNRR, pe baza cărora luăm sute de milioane de euro. Sute de milioane de euro! Asta a fost pierderea. Deci de ce nu s-au aflat doamna Gabriela Horga, domnul Abrudean, domnul Bolojan în Senat pentru a trece legea? Este o conferință de presă a disperării, dar nu a lui Grindeanu, ci a disperării situației din România de astăzi”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Amintim că negocierile pentru formarea unui nou guvern au ajuns în impas, după ce partidele politice nu au ajuns la un consens. De miercuri, 1 iulie, parlamentarii au intrat în vacanță.

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