Când va nominaliza Nicușor Dan un premier. Bogdan Chirieac: Liderul în care mulți parlamentari au încredere

Palatul Cotroceni, Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan amână nominalizarea unui nou premier până la obținerea unei majorități parlamentare. După mai bine de trei luni de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan și pe fundalul discuțiilor privind PNRR și Legea Salarizării, opțiunile de compromis rămân limitate, iar numele vehiculate stârnesc deja dezbateri aprinse.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de mai bine de trei luni, iar până în prezent nu se întrezărește vreo variantă de prim-ministru care să adune o majoritate de voturi în Parlament. În ciuda a numeroase întâlniri pe care le-a avut în ultimele luni cu liderii fostei coaliții, multe având ca temă îndeplinirea jaloanelor PNRR, Nicușor Dan nu a reușit să găsească o variantă de compromis. O întâlnire de urgență pe Legea Salarizării a avut loc la Palatul Cotroceni chiar astăzi.

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Bogdan Chirieac, ironii la adresa premierului rămas în funcție

Faptul că Ilie Bolojan continuă să ocupe scaunul de premier și chiar adoptă hotărâri de Guvern fără drept pentru un prim-ministru demis a atras ironii din partea Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la B1 TV, la emisiunea moderată de Ioana Constantin.

„Ilie Bolojan e un premier atât de bun. L-a apreciat Moody’s și a zis că nu am intrat în junk fiindcă a luat măsurile cele mai potrivite. Liderul USR, că e și liderul USR, a făcut ce trebuie pentru România. Ce rost are să-l schimbăm. Ar putea domnul Nicușor să-l numească tot pe Ilie Bolojan și va fi un Guvern format numai din PNL, USR, UDMR, dar cu puteri depline“, a spus, ironic, analistul politic Bogdan Chirieac.

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Foto: Agerpres

Când va avea România un nou premier nominalizat?

Întrebat de jurnalista Ioana Constantin dacă președintele României ar putea face o nominalizare de premier la începutul lunii septembrie, Bogdan Chirieac a precizat că în momentul de față nu există o majoritate, iar Nicușor Dan, care, „sincer vorbind, este un om foarte inteligent și foarte serios“ a spus că că va face nominalizarea doar când va fi sigur de o majoritate.

Există însă, potrivit analistului politic, doar o singură variantă, cu AUR, „dar nu-l văd pe președinte renunțând la cordonul sanitar“.

„Dânsul a motivat la Bruxelles anularea alegerilor din România pe baza „pericolului extremist și al prorușilor“. În cazul AUR, nu există vreo dovadă că e prorus sau că ar fi extremist. Sau mai extremist decât USR. Nu-i văd deloc! Dar nu contează, Nicușor Dan a spus asta la Bruxelles și oamenii ăia l-au crezut pe cuvânt“, a punctat Bogdan Chirieac la B1 TV, adăugând că și atunci când a fost întrebat dacă e de părere că AUR e un partid extremist, Nicușor Dan a spus că da, „după ce s-a gândit secunde bune“.

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Foto: Agerpres

Scenariul unui premier de la PSD

Analistul politic și-a exprimat totuși speranța ca Nicușor Dan să nominalizeze un premier de la PSD, în persoana lui Sorin Grindeanu, singurul în care „parlamentarii neafiliați și cei de la Uniți pentru România au încredere, fiindcă e președintele celui mai mare partid din România, care a câștigat alegerile în 2024“.

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