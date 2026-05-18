Singurul premier tehnocrat al României care a avut succes. Bogdan Chirieac: A funcționat o singură dată

DCNews Politica
Data publicării: 18 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

premier varianta tehnocrat Varianta premierului tehnocrat, luată în calcul de președinție.
Varianta desemnării unui premier tehnocrat în fruntea Guvernului apare tot mai des în discuțiile publice, dar analistul Bogdan Chirieac nu vede cu ochi buni o astfel de alegere, numind singurul prim-ministru tehnocrat care a avut succes în țara noastră.

Guvernarea României de către un premier tehnocrat „a funcționat o singură dată”, a precizat analistul politic Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Isărescu, singurul premier tehnocrat de succes al României

„Premierul tehnocrat era Mugur Isărescu, în 2000, și într-adevăr, a scos țara din groapa economică în care se afla, dar asta fiindcă, încă de atunci, Mugur Isărescu avea reputație, influență, respect pentru ceea ce făcea la Banca Națională. Atât.

Vă dați seama că pentru un guvern tehnocrat, chiar și cu un specialist de primă mărime, cum e doamna Delia Velculescu - un specialist cu multă experiență -, se înfundă conducta la Guvern din prima lună, fiindcă liderii politici nu o vor asculta pe doamna Velculescu. 

Aceasta este calificată ca specialist excepțional la Washington, la Fondul Monetar Internațional (FMI). Vedeți președinții de consilii județene acceptând că nu mai au bani să-și finalizeze proiectele?! Sau cum facem cu pensionarii care vor indexarea pensiilor?! Dar cu categoriile speciale care vor majorarea pensiilor speciale?!

Bani nu sunt. Asta spunem noi, cei aflați în poziții nefavorabile - și sunt foarte mulți, s-a mărit numărul acestora în guvernarea lui Ilie Bolojan - iar ei nu înțeleg lucrul ăsta. Omul nu înțelege de ce nu i s-a indexat pensia de doi ani. Trebuia să se indexeze și nu s-a indexat. Trebuie să ai autoritate ca premier tehnocrat”, a punctat Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

Președintele Nicușor Dan primește reprezentanții partidelor parlamentare, astăzi, pentru consultări în vederea formării unui nou guvern, după căderea Gvuernului Bolojan la moțiunea de cenzură.

acest articol reprezintă o opinie
