€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 14:04 09 Noi 2025 | Data publicării: 13:44 09 Noi 2025

Criticile Oanei Gheorghiu la adresa lui Trump. Chirieac: „S-au dus ca trăsnetul la Departamentul de Stat al SUA"
Autor: Iulia Horovei

1qC3On4U Vicepremierul Oana Gheorghiu (stânga), Președintele american Donald Trump (dreapta). Colaj DCNews/ Sursa foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac nu vede cu ochi buni criticile Oanei Gheorghiu la adresa președintelui Donald Trump, reiterate de aceasta după preluarea funcției de vicepremier în Guvernul României.

Noul vicepremier al Guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu, a revenit cu o serie de declarații despre Donald Trump. Aceasta îl criticase pe președintele american la începutul anului, după întâlnirea cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, încheiată cu tensiuni la Casa Albă, reiterându-și, acum, părerea despre liderul de la Washington.

„Este o eroare politică”, spune analistul politic Bogdan Chirieac, despre noile declarații ale vicepremierului.

Bogdan Chirieac: „Face și mai mult rău relației dintre România și Statele Unite”

El a spus că Oana Georghiu „încă nu a metabolizat înaltul post pe care-l ocupă: de la șef de ONG la viceprim-ministru al Guvernului României, țară NATO și UE, cu parteneriat strategic cu SUA.

A făcut public un gând al său. Acest lucru va face și mai mult rău relației dintre România și Statele Unite ale Americii, despre care Cristian Diaconescu recunoștea, într-un interviu la DCNews, că, într-adevăr, este tensionată”.

Declarația că nu-l place pe Trump folosește Oanei Gheorghiu și cercului său de prieteni, dar în niciun caz relațiilor diplomatice bilaterale. Și dacă nu-l place pe Trump, trebuia să țină lucrul acesta pentru domnia sa, nu să-l facă public.

Declarația s-a dus ca trăsnetul la Departamentul de Stat al SUA, s-a adăugat și altor declarații și a mai scăzut câteva puncte din interesul SUA pentru țara noastră, dacă mai avem de unde”, a mai punctat analistul, în direct la Realitatea Plus.

Critici la adresa lui Trump, reiterate de Oana Gheorghiu

Amintim că, în declarațiile sale recente, vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre președintele american Donald Trump, afirmând că „este un politician atipic pentru America, un politician cu care nu rezonez absolut deloc, că face lucrurile într-un fel în care pentru mine este bizar, mai ales uitându-mă la America. Sper să facă ceea ce trebuie pentru America și pentru Europa”. 

Iar poziția Oanei Gheorghiu față de Donald Trump nu e nouă. Ea a scris, în luna februarie, că „narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea”, referindu-se la întâlnirea tensionată dintre Trump și Zelenski, la Casa Albă, adăugând că „să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
Oana Gheorghiu
donald trump
relatia sua romania
parteneriat strategic
analiza politica
bogdan chirieac
vicepremier
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 45 minute
Două produse de la Auchan, retrase de urgență. Risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc - FOTO
Publicat acum 56 minute
Doi șoferi morți în Dolj, după o coliziune frontală
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Lavrov promite răzbunare, după ce UE a promis că va da Ucrainei acces la banii înghețați ai Rusiei
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Criticile Oanei Gheorghiu la adresa lui Trump. Chirieac: „S-au dus ca trăsnetul la Departamentul de Stat al SUA"
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Femeie din Teleorman, ucisă pe stradă, cu copilul de mână. Atacatorul este soțul de care se despărțise
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close