Criticile Oanei Gheorghiu la adresa lui Trump. Chirieac: „S-au dus ca trăsnetul la Departamentul de Stat al SUA"

Noul vicepremier al Guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu, a revenit cu o serie de declarații despre Donald Trump. Aceasta îl criticase pe președintele american la începutul anului, după întâlnirea cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, încheiată cu tensiuni la Casa Albă, reiterându-și, acum, părerea despre liderul de la Washington.

„Este o eroare politică”, spune analistul politic Bogdan Chirieac, despre noile declarații ale vicepremierului.

Bogdan Chirieac: „Face și mai mult rău relației dintre România și Statele Unite”

El a spus că Oana Georghiu „încă nu a metabolizat înaltul post pe care-l ocupă: de la șef de ONG la viceprim-ministru al Guvernului României, țară NATO și UE, cu parteneriat strategic cu SUA.

A făcut public un gând al său. Acest lucru va face și mai mult rău relației dintre România și Statele Unite ale Americii, despre care Cristian Diaconescu recunoștea, într-un interviu la DCNews, că, într-adevăr, este tensionată”.

„Declarația că nu-l place pe Trump folosește Oanei Gheorghiu și cercului său de prieteni, dar în niciun caz relațiilor diplomatice bilaterale. Și dacă nu-l place pe Trump, trebuia să țină lucrul acesta pentru domnia sa, nu să-l facă public.

Declarația s-a dus ca trăsnetul la Departamentul de Stat al SUA, s-a adăugat și altor declarații și a mai scăzut câteva puncte din interesul SUA pentru țara noastră, dacă mai avem de unde”, a mai punctat analistul, în direct la Realitatea Plus.

Critici la adresa lui Trump, reiterate de Oana Gheorghiu

Amintim că, în declarațiile sale recente, vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre președintele american Donald Trump, afirmând că „este un politician atipic pentru America, un politician cu care nu rezonez absolut deloc, că face lucrurile într-un fel în care pentru mine este bizar, mai ales uitându-mă la America. Sper să facă ceea ce trebuie pentru America și pentru Europa”.

Iar poziția Oanei Gheorghiu față de Donald Trump nu e nouă. Ea a scris, în luna februarie, că „narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea”, referindu-se la întâlnirea tensionată dintre Trump și Zelenski, la Casa Albă, adăugând că „să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare”.