27.000 de lei pentru 4 luni de serviciu militar voluntar. Bogdan Chirieac, exemplu din SUA: Ce avantaje primesc cei care fac armata

Guvernul pregătește adoptarea unei noi legi privind instruirea populației pentru situații de război, proiect care introduce un stagiu militar voluntar pentru tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani. Măsura, avizată favorabil de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prevede o pregătire de patru luni, în care participanții vor învăța să folosească armele și să reacționeze în caz de conflict armat. Cei înscriși vor beneficia de o soldă lunară de până la 4.000 de lei, iar la final vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute, adică aproximativ 27.000 de lei.

Ministerul Apărării încearcă astfel să găsească soluții într-un context în care armata nu mai reprezintă o opțiune atractivă pentru tineri, iar lipsa de personal devine o problemă tot mai acută. Condițiile pentru participare includ cetățenia română, domiciliul permanent în țară, aptitudinea psihică și fizică, precum și lipsa cazierului judiciar. Analistul Bogdan Chirieac, invitat la România TV, a subliniat că această inițiativă ar putea aduce beneficii majore atât pentru sistemul de apărare, cât și pentru tineri, dar a atras atenția asupra decalajelor României față de aliații NATO din regiune și a necesității de a adopta modele eficiente pentru a stimula interesul generației tinere față de armată.

"În toate țările civilizate există acest lucru"

“În toate țările civilizate există acest lucru. Indiferent ce se întâmplă și cât timp trece, știi că niciodată nu va dispărea meseria de soldat și niciodată nu o să fii restructurat, doar dacă faci prostii. Am înțeles că se face în cazarmare, cum am făcut-o noi, numai că se face voluntar. În multe state ultra-avansate, hai că Israelul este un caz special, dar în Elveția ești doar în prima săptămână încazarmat, după care stai acasă și vii la serviciu, ca să zicem așa. Elveția este chiar o super armată. Eu cred că ideea pregătirii militare pentru tineri e o idee bună. Singura mea problemă este că statul actual, care este profund putred, nu este capabil să rezolve acest lucru.

"Ar putea funcționa un stagiu obligatoriu pentru cei care fac învățământ superior. Armata te pregătește pentru viață"

Eu cred cu putere că, pentru tinerii noștri, 4 luni de armată sunt de dorit. Chiar dacă sunt puține, ele contează. Ar fi de dorit pentru toți tinerii care vor să meargă la facultate. Ar putea funcționa un stagiu obligatoriu pentru cei care fac învățământ superior. Armata te pregătește pentru viață, te disciplinează, îți arată alte perspective, ai multe lucruri de învățat acolo.

"Noi avem probleme, din păcate, pe acest capitol nu doar cu resursa umană, ci și cu resursa materială"

Noi avem probleme, din păcate, pe acest capitol nu doar cu resursa umană, ci și cu resursa materială. Ea costă destul de mult. Mai mult, avem artilerie, tancuri, aviație și diverse echipamente din diverse țări, diverși producători - toate state NATO, ce-i drept - dar nu știu cât de compatibile sunt, cât de bine se pupă. Mă rog, asta e la nivel de comandă avansată, de generali și așa mai departe. Ideea de bază, dacă o ia cineva în seamă în țara asta, a unei armate, a unei forme de pregătire militară - mai mult, că nu e chiar armată - pentru tineri ar fi extrem de utilă.

"Astfel de avantaje sunt necesare pentru a face oferta cât mai atractivă și a aduce cât mai mulți tineri în armata română"

De exemplu, în Statele Unite îți plătesc ei facultatea dacă faci armata. Am putea să luăm ca model pentru inspirație. Totodată, ei te ajută cu asistența medicală, cu cumpărarea de case la dobânzi avantajoase, fără avans. La fel poți să faci și cu mașina. Astfel de avantaje sunt necesare pentru a face oferta cât mai atractivă și a aduce cât mai mulți tineri în armata română. Cumva, ceva trebuie făcut, chiar și cu astea 4 luni.

"Noi avem o soldă mai mică decât au vecinii bulgari sau vecinii unguri"

Poate ne uităm cu mai mare atenție, dacă tot vorbim, la salariile militarilor de carieră. Adică, toată lumea se uită cu atenție la pensii. Toată lumea e cu pensiile acum, dar nimeni nu se uită la salarii. Solda este foarte mică în armata română. E mult mai mică față de multe alte categorii profesionale și față de alte solde ale confraților din NATO. Adică, noi avem o soldă mai mică decât au vecinii bulgari sau vecinii unguri. Nu mă compar cu Germania sau Franța, dar mă compar cu soldații de aici. Normal ar fi, dacă e o armată profesionistă, să recrutezi cu aceste avantaje pe care le-ai pomenit. Astfel îi recrutezi și îi ai pe 30 de ani, eu știu, perioada activă a unui soldat”, a explicat Bogdan Chirieac.