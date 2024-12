Contestația lui Călin Georgescu privind anularea alegerilor, judecată de Curtea de Apel București. Ipoteza lui Bogdan Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat ce s-ar putea schimba după decizia Curții de Apel București asupra contestației lui Călin Georgescu privind anularea alegerilor.

"Eu cred că nu va decide nimic (Curtea de Apel București n.r.), să știți. Eu cred că fie vor amâna pronunțarea, cel mai probabil nu se vor pronunța astăzi - să vedem dacă mai dau un termen, dacă se duc în pronunțare sau dacă de fapt mai dau un termen - după care urmează apelul la Înalta Curte și acolo durează, până e pus pe rol, până când se pornește Înalta Curte. Cred că trece termenul alegerilor prezidențiale, turul I - 23 martie, turul II- 6 aprilie, până când justiția din România să dea o sentință. Aceasta este ipoteza pe care v-o supun atenției, deci nu va fi nimic spectaculos", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.

Cât despre declarația lui Nicușor Dan, care a spus că "ar fi absurd" ca Georgescu să candideze din nou la alegerile prezidențiale, Bogdan Chirieac a de spus: "Probabil că domnul Nicușor Dan are dreptate. El (Călin Georgescu n.r.) este motivul pentru care s-au anulat alegerile deoarece nu poți să stai cu mâinile încrucișate să îl auzi pe unul că vrea să scoată România din NATO și UE. Pe de altă parte, trebuie o decizie definitivă a instanței - așa e legal, că mă rog, suntem stat de drept, cât suntem, că nu prea suntem, acesta e adevărul - în privința lui Călin Georgescu, decizia instanței să-i interzică dreptul de a fi ales. Este imposibil ținând seama de mersul justiției din țara noastră să ai o astfel de decizie în mai puțin de 3 luni de zile până la turul I, deci imposibil".

Contestarea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile din primăvară

Bogdan Chirieac a fost întrebat și despre o altă declarație a lui Nicșor Dan, în care actualul primar al Capitalei, candidat la prezidențiale, a spus că nu va contesta eventuala candidatură a lui Călin Georgescu la noile alegerile prezidențiale din primăvară.

"Deși candidatul partidelor pro-europene este Crin Antonescu și are sens lucrul acesta, și domnul Nicușor Dan se dorește tot candidatul partidelor pro-europene, adăugând aici USR-ul, acolo doamna Lasconi este de netrecut, e legată cu lanțuri de ușa partidului, vrea să candideze cu orice preț. Dânsa probabil că va lua 3-5% la viitoarele alegerile prezidențiale, dar vrea să încurce lucrurile. Domnul Nicușor Dan speră să intre în turul II cu candidatul suveranist, dacă e Călin Georgescu atunci Călin Georgescu, dacă e altcineva, altcineva, și atunci sigur că nu dorește să antagonizeze, să fie cel care cere scoaterea lui Călin Georgescu pentru că are nevoie de fiecare vot. Are sens. De altfel, nici pe Crin Antonescu nu l-au auzit să ceară scoaterea candidatului Călin Georgescu de pe listă. De asta să se ocupe statul de drept", a mai spus Bogdan Chirieac.

