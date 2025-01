Bogdan Chirieac îi dă dreptate lui Kelemen Hunor. ”Ne-ar fi ajutat pe toți”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că retragerea președintelui Klaus Iohannis pe 22 decembrie "ne-ar fi ajutat pe toți" și ar fi redus tensiunile sociale acumulate.

"Ar fi fost mai bine dacă domnul președinte Iohannis făcea acest pas înapoi. Ne-ar fi ajutat pe toți. Mai scăpam, mai lăsam din tensiunea care s-a adunat în societate", a declarat, la B1 TV, liderul UDMR.

Totodată, Kelemen Hunor a declarat că vechea coaliție PSD-PNL a făcut atât de multe greșeli strategice și tactice încât este „a opta minune a lumii" că mai este la guvernare.

Bogdan Chirieac: Kelemen Hunor are mare dreptate

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat declarațiile liderului UDMR în cadru unei intervenții la Antena 3 CNN.

"Și în primul, și în al doilea caz, președintele Kelemen Hunor are mare dreptate. Și plecarea domnului Klaus Iohannis ne-ar fi ajutat, dar ne-ar ajuta și acum să știți, pur și simplu ar detensiona situația în societate. Alegeri anulate, lumea nu s-a putut exprima... Sigur, au fost anulate pe bună dreptate, dar totuși frustrarea, nemulțumirea este mare, mai ales că nu ai dovezile palpabile, să le vadă poporul. Deci aici, din punctul acesta de vedere, și acum dacă demisionează probabil ar fi cel mai important gest pe care l-a făcut Klaus Iohannis în 10 ani de mandat, cel mai important și benefic pentru România, că nu are multe gesturi benefice care să fi fost pentru România.

În privința problemelor despre care vorbește domnul Kelemen Hunor așa este. Ai dat peste cap bugetul României și lucrul cel mai grav - ai mărit taxele și impozitele pentru mediul privat, iar consecințele le vom suporta acum, deci nu e de joacă cu ce se întâmplă, chiar nu e de joacă. Vor fi probleme mari din toate punctele de vedere peste tot și problemele au început deja.

Mie nu mi se pare că sunt conștienți (guvernanții n.r.) de situația din România de astăzi, chiar nu mi se pare lucrul acesta. Au amânat alegerile prezidențiale, în continuare cochetează și aruncă pe surse informații vizavi de noi majorări de taxe și impozite, nicio măsură de reformă reală a statului putred, nicio măsură de reducere adevărată, reală, a nivelului de cheltuieli ale statului, doar o posibilă înghețare, o scărpinare după ureche, lucruri de genul acesta care nu vor fi suficiente. Nu o spunem noi, o spune Banca Mondială, o spune FMI-ul, deci oameni care se pricep la finanțe, mă gândesc eu", a declarat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac, despre limitarea plăților cash: Altă prostie

Cât despre limitarea plăților cash, Bogdan Chirieac a spus: "Altă prostie, am mai încercat chestiunea asta, a încercat și domnul Boloș... Domnule, hai să nu tăiem un picior al economiei românești și așa ne-au tăiat degetele de la mâini. Hai să nu tăiem și un picior și apoi să ne pună să alergăm la suta de metri și la maraton.

Deci e o prostie fără margini limitarea plăților cash. Păi românul e lichid, lasă să circule banul cum o circula, fă-ți treaba tu - ANAF - să prinzi evazioniștii, dar adevărați, nu cei care taie facturi, ăia care descarcă TIR-ul pe întuneric noaptea, TIR-ul trecut prin vamă altminteri".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News